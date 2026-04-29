Στο Ηράκλειο ο Αλέξης Τσίπρας για την παρουσίαση του βιβλίου του – Η συνάντηση με τον δήμαρχο και ο ΟΦΗ

Δήμητρα Κόκκορη

Πολιτική

Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» απόψε στο κινηματοθέατρο «Αστόρια».

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει σειρά επαφών στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο των οποίων είχε νωρίτερα σήμερα συνάντηση με τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό.

Με αναφορά στον ΟΦΗ η συνάντηση με τον δήμαρχο

Στη Λότζια, στο γραφείο του δημάρχου όπου έγινε η συνάντηση, ο κ. Τσίπρας και ο κ. Καλοκαιρινός συνομίλησαν για θέματα που απασχολούν τον δήμο, ενώ το πρώτο από τα θέματα στο οποίο αναφέρθηκαν ήταν η μεγάλη νίκη του ΟΦΗ και η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μεταξύ άλλων, συζήτησαν για τον κομβικής σημασίας, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ρόλο της Αυτοδιοίκησης, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε για το έργο αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης, αλλά και για τον σχεδιασμό που γίνεται για το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών και της λειτουργίας του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου, στο Καστέλι.

Μετά την συνάντηση με τον δήμαρχο, ο κ. Τσίπρας συνομίλησε με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε καφέ της πόλης.

Υπενθυμίζεται πως η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο «Αστόρια» και μετά θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

MUST READ

