Γιαννακοπούλου στον Realfm 97,8: Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο στις εκλογές – Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη ΝΔ

Για την τακτική του ΠΑΣΟΚ στον δρόμο προς τις εκλογές, την επόμενη ημέρα, το μεταναστευτικό αλλά και για το περιστατικό με τον ένοπλο 89χρονο που πυροβόλησε και τραυμάτισε 5 άτομα στον ΕΦΚΑ και τα δικαστήρια, μίλησε η Νάντια Γιαννακοπούλου στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναφερόμενη αρχικά στο περιστατικό με τον 89χρονο, είπε ότι «είναι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό που συνέβη χθες γιατί ένας 89χρονος μπήκε στον ΕΦΚΑ, πυροβόλησε και βγήκε σαν κύριος, κυκλοφόρησε μέσα στην Αθήνα άνετος, πήγε στα δικαστήρια, έκανε ξανά το ίδιο, βγήκε σαν κύριος, πήρε το ταξί και πήγε στην Πάτρα. Ουσιαστικά αν αυτό όλο δεν δείχνει μια πολύ μεγάλη ευθύνη από τη μεριά του υπουργείου, της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. για το πώς λειτουργεί, πώς συντονίζεται και ποια είναι τα αντανακλαστικά της σε τέτοιες περιπτώσεις, τότε τι δείχνει; Νομίζω ότι οι ευθύνες είναι ξεκάθαρες και περιμένουμε μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση από τον κ. Χρυσοχοΐδη που σε αυτόν προσωποποιείται αυτή η ευθύνη».

Για το μεταναστευτικό

Σχετικά με το μεταναστευτικό, η κα Γιαννακοπούλου υποστήριξε ότι «μας ανησυχεί το ενδεχόμενο να υπάρξει μια αύξηση των ροών. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι έντονο, συνεχίζονται βέβαια οι ροές, το παρακολουθούμε. Την προηγούμενη εβδομάδα και έπειτα από αλλεπάλληλες οχλήσεις μου ήρθε ο κ. Πλεύρης στη Βουλή για να μας ενημερώσει για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης. Το σημαντικό είναι πώς θα εφαρμοστεί το νέο Σύμφωνο. Το σχέδιο υλοποίησης της κυβέρνησης είναι και παραμένει σε πολύ μεγάλο βαθμό κρυφό» και συνέχισε λέγοντας:

«Το πρόβλημα είναι ότι με βάση το νέο Σύμφωνο δημιουργείται ένας εγκλωβισμός ακόμη μεγαλύτερος στις πρώτες χώρες εισδοχής. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε μεγαλύτερες ροές, η Ελλάδα θα βρεθεί σε ακόμη πιο δυσμενή θέση. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει και να ασκηθεί πολύ μεγαλύτερη πίεση από τη χώρα μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη, να δούμε τι θα γίνει με τις δομές – ξεκάθαρη απάντηση δεν υπάρχει από το υπουργείο. Το υπουργείο περισσότερο μας δίνει την εντύπωση ότι πάνε σαν καλοί μαθητές στην Ευρώπη παρά απαιτώντας και διεκδικώντας κονδύλια, στήριξη και δίκαιη κατανομή στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Το πιο σημαντικό είναι τι μπορούμε να κάνουμε πιο συγκεκριμένο ως Ε.Ε. ώστε οι αιτίες της κρίσης να αντιμετωπίζονται ως αιτίες και όχι ως αιτιατά. Και να δούμε τι μπορεί να γίνει και με τις υπόλοιπες χώρες που μπορούν να υποδέχονται πρόσφυγες και μετανάστες και να μη δέχονται όλη αυτή την τεράστια πίεση οι χώρες πρώτης εισδοχής και μεταξύ αυτών και η χώρα μας».

«Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο»

Σε ερώτηση για το εάν αποδίδει η τακτική του ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί αυτόνομη πορεία στον δρόμο προς τις εκλογές, η κα Γιαννακοπούλου απάντησε:

«Δεν γνωρίζω να υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο κανένα κόμμα – πόσω μάλλον το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης- που πριν από τις εκλογές να λέει “δεν μπορώ μόνος μου, άρα πρέπει να ανοίξω μια κουβέντα πώς μπορούμε να συνταχθούμε απέναντι σε μια κυβέρνηση που βρίσκεται 7 χρόνια στην εξουσία και η οποία έχει αποτύχει σε πολύ μεγάλες κρίσεις και αυτή τη στιγμή ταλανίζεται ακόμη περισσότερο και παραπαίει από σκάνδαλα διαφθοράς, από τις υποκλοπές, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από πάρα πολλά πράγματα που βρίσκονται στην καθημερινότητα”».

Η ίδια επεσήμανε ότι «το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο. Και έχουμε δει να γίνονται πολύ μεγαλύτερες ανατροπές και σε πολύ πιο σύντομα χρονικά διαστήματα. Αν πιστέψουμε τον κ. Μητσοτάκη ότι έχουμε μπροστά μας έναν ολόκληρο χρόνο για τις εκλογές και βλέπουμε όλη αυτή την απίστευτη ρευστότητα που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό – μου θυμίζει και άλλες εποχές- τότε πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ με μια σωστή στρατηγική, την οποία ακολουθεί, με έναν καθαρό πολιτικό λόγο, με μια ξεκάθαρη αντιπρόταση – οφείλουμε να κάνουμε και πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τα τεκταινόμενά της, είτε για την ακρίβεια είτε για το σκάνδαλο των υποκλοπών ή τον ΟΠΕΚΕΠΕ- μπορεί να δώσει ελπίδα στον Έλληνα πολίτη. Ποντάρουμε στην πολύ θετική πρότασή μας, ποντάρουμε στην πολύ μεγάλη γκρίζα ζώνη που κυμαίνεται μεταξύ 18%-23% που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα».

Σε ερώτηση για το εάν τα κόμματα που ετοιμάζουν ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού θα επηρεάσουν το σκηνικό, η κα Γιαννακοπούλου είπε:

«Δεν υποτιμώ τίποτα και κανέναν ποτέ. Όμως, καθίστε πρώτα να ανακοινωθούν, να δούμε τι πρεσβεύουν, ποιες είναι οι θέσεις και οι προτάσεις τους, ποια πρόσωπα θα τα στελεχώσουν και μετά να τοποθετηθώ. Μέχρι να ανακοινωθούν μιλάμε τελείως υποθετικά καθώς ακόμα δεν γνωρίζουμε τι εκφράζουν. Όταν ανακοινωθούν θα τοποθετηθώ. Σίγουρα πάντως θα δημιουργήσουν μοχλεύσεις».

Για την επόμενη ημέρα των εκλογών

«Θα επαναλάβω ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία κάτι που το έχει κάνει σαφές ο Νίκος Ανδρουλάκης και το έχουμε κάνει σαφές και στο συνέδριό μας. Εμείς αγωνιζόμαστε για να υπάρξει πολιτική αλλαγή μέσα σε όλη αυτή τη συνθήκη και την κατάσταση την οποία βιώνουμε και βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια άρα δεν υπάρχει κανένα τέτοιο περιθώριο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που ορίζει το Σύνταγμα. Θα πάρουμε λοιπόν τη διερευνητική εντολή και με βάση το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας θα μιλήσουμε και θα τοποθετηθούμε απέναντι στα κόμματα του προοδευτικού χώρου, αν είμαστε πρώτοι. Τώρα ποιο ακριβώς θα είναι το σκηνικό τότε, ποια κόμματα θα είναι, καθίστε να δούμε τι πρόκειται να γίνει» υποστήριξε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και πρόσθεσε:

«Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει ποια θα είναι η ετυμηγορία την οποία θα δώσει ο ελληνικός λαός. Εμείς θα σεβαστούμε αυτή την ετυμηγορία λέγοντας και ζητώντας ο ελληνικός λαός να κάνει την πολιτική αλλαγή και ανατροπή και αυτό λέμε ότι μπορεί να γίνει μόνο με την ψήφο στο ΠΑΣΟΚ. Στα άλλα κόμματα μέχρι στιγμής τουλάχιστον, είναι μία ψήφος διαμαρτυρίας. Έχετε ακούσει από την κυρία Κωνσταντοπούλου κάποιο πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας;».

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί να έχει τον πρώτο ρόλο, να έχει την πρώτη θέση και πάνω στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε παρουσιάσει στους Έλληνες πολίτες και διαρκώς πρέπει να το εκλαϊκεύουμε και να το παρουσιάζουμε, πάνω σε αυτό θα δούμε και θα διερευνήσουμε με βάση τη λαϊκή ετυμηγορία και ψήφο, ποια συνεργασία θα χρειαστεί να υπάρξει για το καλό της χώρας αποκλείοντας από τώρα τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς ακραίες φωνές -γιατί υπάρχουν ακραίες φωνές- δεν μπορεί να έχουν ρόλο σε αυτή τη συζήτηση και λέω για παράδειγμα ότι δεν τίθεται κανένα θέμα συνεργασίας με την κα Κωνσταντοπούλου, δεν μπορεί να υπάρξει».

Για μια ενδεχόμενη συνεργασία με την κα Καρυστιανού, η Νάντια Γιαννακοπούλου απάντησε: «Δεν μπορώ να γνωρίζω ξαναλέω ποιες είναι οι θέσεις της και ποιες είναι οι προτάσεις της και ποια τα πρόσωπα τα οποία θα την στελεχώσουν. Καθίστε να το δούμε. Μέχρι στιγμής κάποιες δηλώσεις και κάποια πρόσωπα δείχνουν ότι η τοποθέτησή της τελικά είναι πάρα πολύ συντηρητική και με θέσεις τις οποίες το ΠΑΣΟΚ δεν συμμερίζεται. Καθίστε όμως να τα δούμε όλα. Δεν γνωρίζω και δεν θέλω να είμαι προπέτης».

Ακούστε το ηχητικό: