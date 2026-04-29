Αίγυπτος: Νεκρός τουρίστας μετά από δάγκωμα κόμπρας – Το φίδι μπήκε στο παντελόνι του

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε πολυτελές θέρετρο στην Αίγυπτο, όπου ένας 57χρονος Γερμανός τουρίστας έχασε τη ζωή του μετά από δάγκωμα κόμπρας κατά τη διάρκεια επίδειξης με φίδια.

Το περιστατικό σε ξενοδοχειακή παράσταση

Το συμβάν σημειώθηκε στις αρχές Απριλίου στη Χουργκάντα, δημοφιλή τουριστικό προορισμό στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με τις αρχές της Βαυαρίας, κατά τη διάρκεια επίδειξης «snake charmer», ένα από τα φίδια φέρεται να γλίστρησε μέσα στο παντελόνι 57χρονου τουρίστα και τον δάγκωσε στο πόδι.

Κατέρρευσε από δηλητηρίαση

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο άνδρας παρουσίασε άμεσα συμπτώματα δηλητηρίασης και χρειάστηκε ανάνηψη.

Μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, ωστόσο κατέληξε λίγο αργότερα.

Συνηθισμένη πρακτική η επαφή με φίδια

Στην επίδειξη χρησιμοποιούνταν δύο φίδια, που εκτιμάται ότι ήταν κόμπρες.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι σε τέτοιου είδους παραστάσεις είναι συνηθισμένο τα φίδια να έρχονται σε επαφή με το κοινό, ακόμη και να τοποθετούνται γύρω από τον λαιμό των θεατών.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται, ενώ την υπόθεση χειρίζονται οι γερμανικές αρχές.

Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν σε διακοπές με συγγενείς του από την περιοχή Unterallgäu, αναφέρει το Spiegel.

Εξαιρετικά επικίνδυνο δηλητήριο

Οι κόμπρες συγκαταλέγονται στα πιο δηλητηριώδη φίδια, με το δηλητήριό τους να μπορεί να προκαλέσει ταχεία παράλυση και αναπνευστική ανεπάρκεια χωρίς άμεση ιατρική παρέμβαση.