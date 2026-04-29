Μίλτος Χρυσομάλλης: Δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι η ΝΔ είναι ενωμένη

Ευανθία Τασσοπούλου

Πολιτική

Μίλτος Χρυσομάλλης

Στο προσυνέδριο της ΝΔ στο Ναύπλιο βρέθηκε ο βουλευτής Μεσσηνίας, Μίλτος Χρυσομάλλης, ο οποίος σε δηλώσεις του στο μεσσηνιακό κανάλι “Mesogeios-tv” σχολίασε την ενότητα της ΝΔ.

«Δεν θα μπορούσε να το ισχυριστεί κάποιος αυτό από την στιγμή που υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις καταρχήν από τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς, αλλά και από πάρα πολλά στελέχη και αυτά είναι προβλήματα που οφείλουμε να τα δούμε» απάντησε σε ερώτηση αν η ΝΔ είναι ενωμένη ενόψει των εκλογών.

«Το στοίχημα είναι να είμαστε κοντά στα προβλήματα, να δώσουμε λύση στα προβλήματα. Η καθημερινότητα είναι αυτή που θα μας κρίνει» περιέγραψε.

«Ναι μεν ο κόσμος μας εμπιστεύεται περισσότερο από τα άλλα κόμματα, αλλά δείχνει ότι μας έχει και σε μια στάση αναμονής και μας κρίνει» επεσήμανε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

