Θεσσαλονίκη: Νέος συναγερμός για 20χρονο που πετάει αντικείμενα από μπαλκόνι

Νέος συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/4) στη Θεσσαλονίκη για έναν νεαρό, ηλικίας περίπου 20 ετών, ο οποίος πετάει διάφορα αντικείμενα από μπαλκόνι πολυκατοικίας, στο κέντρο της πόλης.

Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολυκατοικία που βρίσκεται επί της οδού Κασσάνδρου, όπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας voria.gr, ο 20χρονος φαίνεται πως βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ και έχει βγει στο μπαλκόνι διαμερίσματος 3ου ορόφου, απ’ όπου πετάει διάφορα αντικείμενα. Ο νεαρός ζητάει, παράλληλα, τη βοήθεια ψυχολόγου. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση για ένα 5χρονο παιδί, που βρισκόταν μόνο του στο σπίτι, και πετούσε διάφορα αντικείμενα από μπαλκόνι 6ου ορόφου. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του παιδιού, σε βάρος της οποίας ασκήθηκε δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο .

