Θεσσαλονίκη: Δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στη μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

5χρονος Θεσσαλονίκη
Πηγή: ΕΡΤ

Ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο ασκήθηκε στην 25χρονη μητέρα, η οποία συνελήφθη γιατί άφησε μόνο τον 5χρονο γιο της χθες στο σπίτι τους, επί της Βασιλέως Γεωργίου, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το παιδί να βγει στο μπαλκόνι του 6ου ορόφου και επί μία ώρα να πετάει διάφορα αντικείμενα στον δρόμο.

Η 25χρονη μητέρα παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Με εντολή εισαγγελέα το παιδί φιλοξενείται από άτομο του φιλικού περιβάλλοντος μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία που κινήθηκε κατά της μητέρας.

Η κατηγορούμενη φέρεται να υποστηρίζει πως είχε μεταβεί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ. η 25χρονη υποστήριξε συγκεκριμένα ότι θα πήγαινε σε γιατρό και ειδοποίησε νταντά για τον μικρό, η οποία δεν εμφανίστηκε.

Ο 5χρονος πέταξε ηλεκτρική σκούπα, παιχνίδια και πέτρες στον δρόμο

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί, που ενημερώθηκαν για το συμβάν το μεσημέρι της Τρίτης (28/4), έσπευσαν στο σημείο και μπήκαν στο διαμέρισμα από την ταράτσα, προκειμένου να σταματήσουν τον 5χρονο να πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι.

Αφού εξασφάλισαν την ακεραιότητα του παιδιού, βρήκαν έγγραφα με στοιχεία της μητέρας και επικοινώνησαν μαζί της. Η 25χρονη επέστρεψε σχεδόν άμεσα, αρχικά προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη.

Σημειώνεται ότι το παιδί εκτόξευε στον δρόμο διάφορα αντικείμενα, όπως παιχνίδια, πέτρες, ηλεκτρική σκούπα, παιδιά και έριχνε νερό.

