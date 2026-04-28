Θεσσαλονίκη: «Ειδοποίησα νταντά για τον μικρό αλλά δεν ήρθε» – Τι είπε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα

Συνελήφθη η 25χρονη μητέρα που αρχικά είχε προσαχθεί στη Θεσσαλονίκη, καθώς είχε αφήσει μόνο του το 5χρονο παιδί της στο σπίτι και κάποια στιγμή αυτό βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να πετάει αντικείμενα στον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ. η 25χρονη υποστήριξε ότι θα πήγαινε σε γιατρό και ειδοποίησε νταντά για τον μικρό, η οποία δεν εμφανίστηκε.

Σε άτομο του φιλικού περιβάλλοντος το παιδί

Γύρω στις 12 το μεσημέρι, αστυνομικοί της Ομάδας Ζήτα, μπήκαν στην οικοδομή στην οδό Βασιλέως Γεωργίου και πήδηξαν στο μπαλκόνι του 6ου ορόφου από την ταράτσα. Αφού εξασφάλισαν την ακεραιότητα του παιδιού βρήκαν έγγραφα με στοιχεία της μητέρας και επικοινώνησαν μαζί της.

Η 25χρονη επέστρεψε σχεδόν άμεσα. Με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε η προσωρινή φύλαξη του αγοριού σε άτομο του φιλικού περιβάλλοντος μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία που κινήθηκε κατά της μητέρας. Η 25χρονη συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αύριο, Τετάρτη (29/4) θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι το παιδί εκτόξευε στον δρόμο διάφορα αντικείμενα, όπως παιχνίδια, πέτρες, ηλεκτρική σκούπα, παιδιά και έριχνε νερό.