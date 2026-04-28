Θεσσαλονίκη: «Ειδοποίησα νταντά για τον μικρό αλλά δεν ήρθε» – Τι είπε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

παιδί- Θεσσαλονίκη- πράγματα

Συνελήφθη η 25χρονη μητέρα που αρχικά είχε προσαχθεί στη Θεσσαλονίκη, καθώς είχε αφήσει μόνο του το 5χρονο παιδί της στο σπίτι και κάποια στιγμή αυτό βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να πετάει αντικείμενα στον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ. η 25χρονη υποστήριξε ότι θα πήγαινε σε γιατρό και ειδοποίησε νταντά για τον μικρό, η οποία δεν εμφανίστηκε.

Σε άτομο του φιλικού περιβάλλοντος το παιδί

Γύρω στις 12 το μεσημέρι, αστυνομικοί της Ομάδας Ζήτα, μπήκαν στην οικοδομή στην οδό Βασιλέως Γεωργίου και πήδηξαν στο μπαλκόνι του 6ου ορόφου από την ταράτσα. Αφού εξασφάλισαν την ακεραιότητα του παιδιού βρήκαν έγγραφα με στοιχεία της μητέρας και επικοινώνησαν μαζί της.

Η 25χρονη επέστρεψε σχεδόν άμεσα. Με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε η προσωρινή φύλαξη του αγοριού σε άτομο του φιλικού περιβάλλοντος μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία που κινήθηκε κατά της μητέρας. Η 25χρονη συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αύριο, Τετάρτη (29/4) θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι το παιδί εκτόξευε στον δρόμο διάφορα αντικείμενα, όπως παιχνίδια, πέτρες, ηλεκτρική σκούπα, παιδιά και έριχνε νερό.

Γιατί παραμιλάμε στον ύπνο μας; Πότε πρέπει να δούμε γιατρό

1ο Εθνικό Forum για τη Νόσο Πάρκινσον: Στο επίκεντρο η εθνική στρατηγική και η ποιότητα ζωής των ασθενών

Έρχεται βοηθός τεχνητής νοημοσύνης για την καθοδήγηση των ΜμΕ σε θέματα ρύθμισης οφειλών

«Βόμβα»: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ – «Τα στρατηγικά αποθέματα του αργού πετρελαίου εξαντλούνται σε ...

Apple: 6 ρυθμίσεις του macOS για να κάνετε ακόμη πιο αποδοτικό τον υπολογιστή σας

Τα 4 ζώδια που πρέπει να σταματήσουν να ζουν μόνο στο «τώρα»
περισσότερα
19:36 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος: Ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας στα δικαστικά κτίρια

Τον έντονο προβληματισμό της για τα διαδοχικά σοβαρά περιστατικά βίας σε δικαστικούς χώρους τη...
19:16 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Βιολάντα: «Οι αναφορές περί εξαγοράς είναι αναληθείς»

«Οι αναφορές περί εξαγοράς της Βιολάντα είναι αναληθείς» τονίζεται σε ανακοίνωση της εταιρείας...
18:51 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Κρήτη: Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 5χρονο παιδί που τραυματίστηκε σε πισίνα ξενοδοχείου – Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Σε πισίνα ξενοδοχείου στη Χερσόνησο, στην Κρήτη τραυματίστηκε ένα 5χρονο παιδί, το οποίο μεταφ...
18:27 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Θρίλερ στην Καλαμάτα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε στάβλο – Φέρει τραύμα από όπλο στο κεφάλι

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μεσσηνία, μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα σε στάβλο σ...
LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς