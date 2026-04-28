Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι – Σε άτομα του φιλικού περιβάλλοντος το παιδί

Συνελήφθη από αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που πετούσε παιχνίδια και άλλα αντικείμενα από μπαλκόνι έκτου ορόφου στην περιοχή της Βασ. Γεωργίου, στη Θεσσαλονίκη, το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, voria.gr, η μητέρα του 5χρονου συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο ενώ αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Το πέντε ετών αγοράκι, κατόπιν εντολή εισαγγελέα, φιλοξενείται προσωρινά σε άτομα του φιλικού περιβάλλοντος της οικογένειας, μέχρι νεωτέρας.

Υπενθυμίζεται πως το πρωί το ανήλικο παιδάκι, όντας μόνο του στο σπίτι, βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να πετάει πράγματα στον δρόμο, όπως πέτρες, παχνίδια, ηλεκτρική σκούπα, κουβά κ.α., ενώ πετούσε και νερό. Από το συμβάν ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς.

Οι αστυνομικοί οι οποίοι έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να φτάσουν στο μπαλκόνι από το κάτω διαμέρισμα, δίχως ωστόσο να τα καταφέρουν. Άμεσα, όμως, ανέβηκαν στην ταράτσα και κατάφεραν να σταματήσουν τον ανήλικο. Αργότερα, έφτασε στο σπίτι η μητέρα του η οποία αρχικά είχε προσαχθεί προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το συμβάν.