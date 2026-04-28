Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι – Σε άτομα του φιλικού περιβάλλοντος το παιδί

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

5χρονος Θεσσαλονίκη

Συνελήφθη από αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που πετούσε παιχνίδια και άλλα αντικείμενα από μπαλκόνι έκτου ορόφου στην περιοχή της Βασ. Γεωργίου, στη Θεσσαλονίκη, το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, voria.gr, η μητέρα του 5χρονου συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο ενώ αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Το πέντε ετών αγοράκι, κατόπιν εντολή εισαγγελέα, φιλοξενείται προσωρινά σε άτομα του φιλικού περιβάλλοντος της οικογένειας, μέχρι νεωτέρας.

Υπενθυμίζεται πως το πρωί το ανήλικο παιδάκι, όντας μόνο του στο σπίτι, βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να πετάει πράγματα στον δρόμο, όπως πέτρες, παχνίδια, ηλεκτρική σκούπα, κουβά κ.α., ενώ πετούσε και νερό. Από το συμβάν ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς.

Οι αστυνομικοί οι οποίοι έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να φτάσουν στο μπαλκόνι από το κάτω διαμέρισμα, δίχως ωστόσο να τα καταφέρουν. Άμεσα, όμως, ανέβηκαν στην ταράτσα και κατάφεραν να σταματήσουν τον ανήλικο. Αργότερα, έφτασε στο σπίτι η μητέρα του η οποία αρχικά είχε προσαχθεί προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το συμβάν.

Επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη σε δομές Υγείας σε Μεγαλόπολη και Τρίπολη

DEMO ΑΒΕΕ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής αυτονομίας

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο S&P Global κατεβάζει τον πήχη για την ανάπτυξη της Ελλάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κάτω από τα επίπεδα των 2.220 μονάδων ο Γενικός Δείκτης

Τα 4 ζώδια που πρέπει να σταματήσουν να ζουν μόνο στο «τώρα»

NASA: Απενεργοποίησε ακόμη ένα σύστημα του Voyager 1 για να παρατείνει την αποστολή του στο Διάστημα
16:32 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: Συνελήφθη στην Πάτρα ο 89χρονος με γεμάτο 38άρι περίστροφο

Συνελήφθη πριν από λίγο ο 89χρονος που σκόρπισε τον πανικό και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους το π...
16:27 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Χανιά: Διασωληνωμένος ο 4χρονος που δέχτηκε επίθεση από σκύλο – Εξετάζεται η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ

Διασωληνώθηκε το 4χρονο παιδί από το Βατόλακκο, το οποίο φέρει σοβαρότατα τραύματα από δεσποζό...
16:22 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: «Είχε εμμονή, απειλούσε ότι θα σκοτώσει» είπε η ανιψιά του 89χρονου στους αστυνομικούς – Τι κατέθεσε ο οδηγός ταξί

Με ταξί έφτασε από τα Άνω Πατήσια ο 89χρονος που «έσπειρε τον τρόμο» το πρωί στον ΕΦΚΑ Κεραμει...
16:19 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Σεισμός και στη Σίφνο – 3,9 Ρίχτερ η πρώτη εκτίμηση

Σεισμός σημειώθηκε και στη Σίφνο το μεσημέρι της Τρίτης 28/4. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς