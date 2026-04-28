Τραμπ: «Το Ιράν βρίσκεται υπό κατάρρευση» – Ζητεί άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν του έχει μεταφέρει πως βρίσκεται σε «State of Collapse», κάνοντας λόγο για σοβαρή εσωτερική κρίση στη χώρα.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social, η Τεχεράνη επιδιώκει άμεσα το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

«Θέλουν να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ»

Στην ίδια ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η ιρανική πλευρά ζητά να ανοίξει «το συντομότερο δυνατό» η κρίσιμη θαλάσσια οδός.

«Θέλουν να “ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ” όσο το δυνατόν πιο γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορά σε κρίση ηγεσίας

Ο Τραμπ έκανε επίσης λόγο για πρόβλημα στην ηγεσία του Ιράν, σημειώνοντας ότι η χώρα προσπαθεί να «καταλάβει την κατάσταση της ηγεσίας της».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι εκτιμά πως το Ιράν «θα καταφέρει να το διαχειριστεί».

Κρίσιμη σημασία των Στενών του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλο ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη, με τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας να αποτελεί βασικό σημείο πίεσης στη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν.