Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: Συνελήφθη στην Πάτρα ο 89χρονος με γεμάτο 38άρι περίστροφο

Συνελήφθη πριν από λίγο ο 89χρονος που σκόρπισε τον πανικό και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους το πρωί της Τρίτης (28/4), στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο δίπλα στα ΚΤΕΛ, στην Πάτρα. Όταν συνελήφθη, σύμφωνα με πηγές, έφερε ένα 38άρι περίστροφο, το οποίο ήταν γεμάτο. Ο 89χρονος φέρεται να μετακινήθηκε με ταξί από την Αθήνα έως την Πάτρα.

Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά νωρίτερα, ο ηλικιωμένος είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική δομή στο παρελθόν. Ο 89χρονος, ο οποίος φέρεται ως μόνιμος κάτοικος Καλαμάτας, φιλοξενείτο στο σπίτι ανιψιάς του στα Πατήσια, απ’ όπου πήρε σήμερα το πρωί ταξί για να μεταβεί στον ΕΦΚΑ, στον Κεραμεικό.

Πριν τον εντοπίσουν στην Πάτρα, οι αστυνομικοί είχαν κάνει έρευνες στο σπίτι της ανιψιάς του, στα Πατήσια, αλλά και στο σπίτι του στην Καλαμάτα προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία, που μπορεί να τους βοηθούσαν στον εντοπισμό του. Παράλληλα, πραγματοποίησαν έρευνες σε λεωφορεία αστικά και του ΚΤΕΛ και όλα τα μέσα μεταφοράς, σε συνεργασία με τις εταιρείες, αναζητώντας τα ίχνη του.

Το χρονικό των δύο επιθέσεων

Το θρίλερ ξεκίνησε στις 10:30 το πρωί της Τρίτης (28/4) από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.

Ο 89χρονος μετέβη με ταξί στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, κρύβοντας μία καραμπίνα κάτω από την καμπαρντίνα που φορούσε. Εισέβαλε στο κτίριο και ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, όπου πυροβόλησε με αποτέλεσμα τα σκάγια να χτυπήσουν στα πόδια έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έκαναν τουρνικέ στον τραυματία, προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον «Ερυθρό Σταυρό».

Στη συνέχεια ο δράστης έφυγε από τα γραφεία του ΕΦΚΑ και μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο στην οδό Λουκάρεως. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν πήρε ταξί ή χρησιμοποίησε το μετρό. Εκεί, εισέβαλε στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου μπήκε σε γραφείο και πυροβόλησε και πάλι χαμηλά, με αποτέλεσμα τα σκάγια να τραυματίσουν τρεις γυναίκες και πάλι στα πόδια, ενώ ακόμα μια δικαστική υπάλληλος διακομίστηκε μαζί τους στο νοσοκομείο, λόγω ισχυρού σοκ.

Κάποιοι άλλοι υπάλληλοι επιχείρησαν να ακολουθήσουν τον ηλικιωμένο, αλλά φοβήθηκαν μήπως έχει και άλλο όπλο και σταμάτησαν.

Οι τρεις φάκελοι και η σύνταξη

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 89χρονος φεύγοντας από το Δικαστικό Μέγαρο άφησε τρεις φακέλους, λέγοντας ότι εκεί υπήρχαν όλα όσα τού όπλισαν το χέρι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι φάκελοι περιέχουν σημειώματα που αναφέρουν διάφορα, σχετικά με το γεγονός ότι ο 89χρονος δεν κατάφερε να πάρει ποτέ σύνταξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, του έλειπαν περίπου 300 ένσημα προκειμένου να βγάλει σύνταξη.

«Είχε εμμονή, απειλούσε ότι θα σκοτώσει» είπε η ανιψιά του 89χρονου

Με ταξί έφτασε από τα Άνω Πατήσια ο 89χρονος που «έσπειρε τον τρόμο» το πρωί στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως, τραυματίζοντας με καραμπίνα 5 άτομα.

Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι ο ηλικιωμένος φαίνεται πως είχε σχεδιάσει νωρίτερα τη διπλή επίθεση. Όπως μετέδωσε το ERTNews, πριν από δύο ημέρες είχε τηλεφωνήσει σε οδηγό ταξί για να κλείσει ραντεβού για σήμερα και του ζήτησε να τον μεταφέρει από το σπίτι, όπου τον φιλοξενεί η ανιψιά του στα Κάτω Πατήσια, στον Κεραμεικό.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση στον οδηγό ταξί ήταν ότι δεν κάθισε όπως σε προηγούμενες μετακινήσεις του στο μπροστινό κάθισμα, αλλά επέλεξε το πίσω κάθισμα.

Η ανιψιά του δράστη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ο θείος της στο παρελθόν απειλούσε ότι θα σκοτώσει κάποια άτομα καθώς δεν είχε καταφέρει να εκδώσει σύνταξη.

«Ο θείος μου είχε εμμονή και απειλούσε ότι θα σκοτώσει, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα άτομα» είπε στους αστυνομικούς η ανιψιά του.

«Ήταν ψύχραιμος» λέει ο οδηγός του ταξί

«Ήταν ψύχραιμος» είπε ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε το πρωί στον ΕΦΚΑ, μιλώντας στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Αθηνών, και πρόσθεσε ότι «δεν κατάλαβα ότι θα πήγαινε να κάνει επίθεση».

Σύμφωνα με τον αυτοκινητιστή, όταν ο ηλικιωμένος κατέβηκε του είπε «να με περιμένεις γιατί ίσως χρειαστεί να με μεταφέρεις στη Μεσσηνία».

Ωστόσο επειδή ο 89χρονος άργησε να κατέβει από το κτίριο του ΕΦΚΑ, το ταξί έφυγε και όταν ο οδηγός κατάλαβε τι είχε συμβεί, τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ανέφερε ότι τον είχε μεταφέρει στα γραφεία του ΕΦΚΑ.

Βίντεο με τον 89χρονο να απομακρύνεται από τον ΕΦΚΑ μετά τους πυροβολισμούς

Νωρίτερα είδε το φως της δημοσιότητας ένα βίντεο στο οποίο καταγράφεται ο 89χρονος να βγαίνει από τα γραφεία του ΕΦΚΑ, αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν άνδρα, και να απομακρύνεται από το σημείο, κρατώντας κάτι που μοιάζει με καραμπίνα.

