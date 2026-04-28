Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: Το χρονικό των επιθέσεων και το τηλεφώνημα συγγενή του 89χρονου στην Άμεση Δράση

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό του 89χρονου, ο οποίος άνοιξε πυρ σε κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στη συνέχεια στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στην οδό Λουκάρεως, τραυματίζοντας πέντε άτομα. Ο ηλικιωμένος εξακολουθεί να παραμένει άφαντος, με τους αστυνομικούς να διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψή του.

Ο 89χρονος φαίνεται πως εξαπέλυσε τις δύο επιθέσεις μέσα σε διάστημα 45 λεπτών, ενώ τα έως τώρα στοιχεία της ΕΛΑΣ δείχνουν ότι απομακρύνθηκε πεζός τόσο από το κτίριο του ΕΦΚΑ όσο και από το Πρωτοδικείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 89χρονος είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική δομή στο παρελθόν, κατόπιν εισαγγελικής εντολής που εκτελέστηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια που βρισκόταν σε εξέλιξη το συμβάν στο Πρωτοδικείο, ένα πρόσωπο, που δήλωσε συγγενής του δράστη, κάλεσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, γνωστοποιώντας τα στοιχεία του και αναφέροντας ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα.

Το χρονικό

Ως προς το χρονικό του περιστατικού, οι ίδιες αστυνομικές πηγές, αναφέρουν ότι στις 10:31, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για ένοπλο συμβάν, με την πληροφορία ότι ο δράστης είχε ήδη αποχωρήσει από το σημείο. Εντός δύο λεπτών, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες σε τραυματία υπάλληλο, με εφαρμογή αιμοστατικού επιδέσμου (τουρνικέ), έως την άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την αρχική εικόνα, ο δράστης περιγραφόταν ως ηλικιωμένος και είχε απομακρυνθεί πεζός. Άμεσα δόθηκε εντολή ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή, με εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ παράλληλα εντάθηκαν οι έλεγχοι και η επιτήρηση σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς (μετρό κ.λπ).

Στις 11:17, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε νέα κλήση για ένοπλο άτομο που εισήλθε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως, με την ένδειξη ότι το άτομο είχε ήδη αποχωρήσει από τον χώρο, ενώ είχαν προηγηθεί πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων γυναικών υπαλλήλων.

Στον χώρο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όπλο που εγκατέλειψε ο δράστης, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, ήταν καραμπίνα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο δράστης φέρεται και από αυτό το σημείο να απομακρύνθηκε πεζός.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του ηλικιωμένου. Οι ίδιες αστυνομικές πηγές τονίζουν πως πρόκειται για δυναμικό περιστατικό με κινούμενο δράστη σε πυκνό αστικό ιστό, όπου από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά σχέδια, με ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή και λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διαφυγής.

Η προτεραιότητα των αστυνομικών δυνάμεων ήταν η διασφάλιση της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών και των εργαζομένων.

Επισημαίνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις, κατά την αρχική ενημέρωση του Κέντρου της Άμεσης Δράσης, η πληροφορία ήταν ότι ο δράστης είχε ήδη αποχωρήσει από τα σημεία των περιστατικών.

Οι ίδιες αστυνομικές πηγές σημειώνουν ότι η ασφάλεια των εγκαταστάσεων του Πρωτοδικείου ανήκει στη δικαστική αστυνομία.