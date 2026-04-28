Ιράν: Η ομάδα χάκερ «Handala» εξέθεσε τα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων Αμερικανών Πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή

Μια ομάδα χάκερ που συνδέεται με την ιρανική κυβέρνηση εξαπέλυσε θανάσιμες απειλές κατά Αμερικανών Πεζοναυτών που υπηρετούν στη Μέση Ανατολή, αφού προηγουμένως διέρρευσε τα προσωπικά τους στοιχεία.

Πρόκειται για την ομάδα «Handala Hack Team», η οποία συνδέεται με το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν και έχει πραγματοποιήσει δεκάδες κυβερνοεπιθέσεις από τον Δεκέμβριο του 2023.

«Ψευδαίσθηση η αμερικανική ασφάλεια»

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr, η ομάδα ανήρτησε στο Telegram ένα προκλητικό μήνυμα, αναφέροντας: «Σήμερα, απλώς ως επίδειξη και για να αποδείξουμε την έκταση της δικής μας πληροφοριακής υπεροχής, δημοσιεύσαμε τα πλήρη προσωπικά στοιχεία 2.379 Αμερικανών Πεζοναυτών που σταθμεύουν στην περιοχή του Περσικού Κόλπου».



«Αυτό είναι μόνο μια σταγόνα στον ωκεανό των δυνατοτήτων παρακολούθησής μας. Η “ασφάλεια” για την οποία καυχιούνται οι Αμερικανοί διοικητές δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια κενή ψευδαίσθηση, μια παιδική φαντασίωση».

Hacker group Handala exposes US Marines stationed in Persian Gulf in latest data breach

The Iran-linked hacker group Handala has released the full names and personal details of 2,379 US Marines stationed in the Persian Gulf, saying it had published them as a demonstration of… pic.twitter.com/8kvdvo8GOv — The Cradle (@TheCradleMedia) April 28, 2026



Το μήνυμα υποστήριζε επίσης ότι η ομάδα κατέχει «λεπτομερείς πληροφορίες» για τις οικογένειες των Πεζοναυτών, τις διευθύνσεις κατοικίας τους, τις βάσεις, τις καταναλωτικές τους συνήθειες, ακόμα και τις «νυχτερινές τους δραστηριότητες».

Απειλές για αντίποινα και αναφορά στη Μινάμπ

Οι χάκερ συνέδεσαν τη δράση τους με τις πολύνεκρες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε σχολείο θηλέων στην πόλη Μινάμπ του Ιράν κατά τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης, όπου τουλάχιστον 165 άτομα -εκ των οποίων τα περισσότερα παιδιά- σκοτώθηκαν κατά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Αυτή η έκθεση είναι απλώς μια μικρή προειδοποίηση. Όταν φτάσει η ώρα μηδέν, πύραυλοι Kheibar και drones Shahed θα βρέξουν όχι μόνο πάνω σε όσους συμμετείχαν στα εγκλήματα της Μινάμπ και της Γάζας, αλλά πάνω σε κάθε εισβολέα που εμμένει στην αυταπάτη της ασυλίας. Σήμερα, δημοσιεύσαμε αυτήν την περιορισμένη λίστα για να πάρετε μια γεύση της πραγματικής μας δύναμης – αύριο, ολόκληρη η λίστα μπορεί να στοιχειώνει κάθε σας νύχτα».

Στο στόχαστρο και ο επικεφαλής του FBI

Τον περασμένο μήνα, η ομάδα χάκερ «Handala» ισχυρίστηκε ότι παραβίασε τους λογαριασμούς του επικεφαλής του FBI, Κας Πατέλ, δημοσιεύοντας προσωπικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φωτογραφίες του (μεταξύ των οποίων μία με πούρο και μία δίπλα σε ένα vintage σπορ αυτοκίνητο), αν και πολλά από τα αρχεία χρονολογούνταν από την προηγούμενη δεκαετία.

The DOJ announced that FBI Director Kash Patel’s personal email account was compromised by the Iran-linked Handala group. Handala released a dossier of Patel’s photos, consisting of mostly silly pictures. Follow: @AFpost pic.twitter.com/aD1QHSlxhn — AF Post (@AFpost) March 27, 2026



«Ο Κας Πατέλ, ο τρέχων επικεφαλής του FBI, που κάποτε έβλεπε το όνομά του να εκτίθεται με υπερηφάνεια στα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας, θα βρει τώρα το όνομά του στη λίστα των επιτυχώς χακαρισμένων θυμάτων. Τα λεγόμενα “απόρθητα” συστήματα του FBI γονάτισαν μέσα σε λίγες ώρες από την ομάδα μας», έγραψαν οι χάκερ.