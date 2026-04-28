Ολοκλήρωσε έπειτα από 4 χρόνια το μεγαλύτερο παζλ του κόσμου με 60.000 κομμάτια – Το «θρίλερ» μέχρι την τελική του μορφή

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Λου Σάλας παζλ

Ένας άνδρας από το Κολοράντο, στις ΗΠΑ, ολοκλήρωσε επιτέλους το μεγαλύτερο παζλ του κόσμου, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του εγχειρήματος, όταν η κατασκευάστρια εταιρεία του έστειλε το τελευταίο κομμάτι -από τα συνολικά 60 χιλιάδες- που του έλειπε.

Ο Λου Σάλας, ένας λάτρης των παζλ, υπολόγισε ότι αφιέρωσε από 800 έως 1.000 ώρες για να κατασκευάσει προσεκτικά το «The World’s Largest Jigsaw Puzzle by Dowdle», όπως μετέδωσε το δίκτυο KRDO.


Το παζλ, ένας παγκόσμιος χάρτης 60.000 κομματιών, κατέλαβε ολόκληρο το δωμάτιο που χρησιμοποιεί για το χόμπι του.

Χρειάστηκε τέσσερα επίπονα χρόνια για να ολοκληρώσει το παζλ, έχοντας τη βοήθεια της εγγονής του, η οποία είναι πλέον 8 ετών.

Το «χαμένο» κομμάτι

Όταν εργαζόταν στο 17ο τμήμα του παζλ, συνειδητοποίησε ότι του έλειπε ένα κομμάτι. Η αγωνία του ήταν τεράστια.

«Δεν κοιμήθηκα εκείνο το βράδυ. Ένα κομμάτι καταστρέφει ολόκληρο το έργο», δήλωσε ο Σάλας στο KRDO.


Ο Σάλας αρνήθηκε να αφήσει τόσους μήνες δουλειάς —και τα 600 δολάρια που ξόδεψε για την αγορά του— να πάνε χαμένα.

Τελικά, η Dowdle, η εταιρεία πίσω από το παζλ, του απέστειλε το τελευταίο κομμάτι που χρειαζόταν, φέρνοντας το πολυετές έργο στο τέλος του το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Μια επιχείρηση «μηχανικής» στο γκαράζ

Η ένωση των τμημάτων αποδείχθηκε η μεγαλύτερη πρόκληση. Ο Σάλας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το να βρω έναν τρόπο να ενώσω και τα 60 τμήματα ήταν το μεγαλύτερο παζλ μέσα στο παζλ».

Οι φίλοι του έστησαν ένα τραπέζι από φελιζόλ διαστάσεων 2,4 επί 9 μέτρων στο γκαράζ του και το κρέμασαν από την οροφή, ώστε να μπορεί να τοποθετεί προσεκτικά κάθε τμήμα του — μια διαδικασία που θύμιζε τον τρόπο με τον οποίο οι γερανοί ανυψώνουν υλικά σε εργοτάξια.

Η επόμενη μέρα και η δωρεά

Αν και ολοκλήρωσε αυτόν τον άθλο, ο «άρχοντας των παζλ» αποφάσισε να το αποσυναρμολογήσει και να το δωρίσει σε κάποιον άλλον λάτρη ή οργανισμό δωρεάν, με μοναδική προϋπόθεση να συνεχίσουν την αλυσίδα προσφοράς («pay it forward») όταν τελειώσουν.

«Δεν μπορείς να το περιγράψεις με λόγια ούτε να του βάλεις μια τιμή ή οτιδήποτε άλλο. Αν κάποιος μπορεί να το κάνει, αυτό είναι αρκετό για μένα», είπε.

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, ο Σάλας εξέφρασε τη συγκίνησή του: «Θα μου λείψει. Έγινε μέρος του εαυτού μου για αυτό το μικρό κομμάτι της ζωής μου».

 

