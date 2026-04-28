Μαρινάκης στον Realfm 97,8: Είναι μια κόσμια επιστολή που έχει κάποια επιχειρήματα – Οι βουλευτές μας είναι το θεμέλιο της αντοχής μιας κυβέρνησης δεύτερης τετραετίας

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8 αναφέρθηκε στην επιστολή των 5 βουλευτών της ΝΔ.

«Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια κόσμια επιστολή που έχει κάποια επιχειρήματα, αναγνωρίζει -αν δει κανείς το κείμενο μέσα στην εφημερίδα και επιτυχίες του επιτελικού κράτους- κυρίως στη διαχείριση κρίσεων, θέτει κάποιους προβληματισμούς, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία» είπε αρχικά.

«Έχω την τιμή να είμαι από μικρό παιδί, χωρίς να είμαι κομματικός στέλεχος, από τη δουλειά μου ζω. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα του ουσιαστικού διαλόγου. Μπαίνουμε μάλιστα και σε μια φάση συνεδρίου. Οι βουλευτές μας είναι το θεμέλιο της αντοχής μιας κυβέρνησης δεύτερης τετραετίας. Πολλοί εξ αυτών, μάλιστα, έχουν υπάρξει και υπουργοί και μάλιστα ένας εκ των πέντε ήταν και προκάτοχός μου, ο κύριος Οικονόμου, άρα ξέρει πολύ καλά από μέσα και πώς λειτουργεί το επιτελικό κράτος και όσα μπορεί να πρέπει να βελτιωθούν αλλά και τις μεγάλες επιτυχίες που έχει. Και εγώ θα πω κάτι, γιατί το πιστεύω πραγματικά» σημείωσε.

«Σε αντίθεση με το τι κάνουν άλλα κόμματα με πρώτο και καλύτερο το ΠΑΣΟΚ, όπου κάνουν συνέδριο μόνο για να πουν με ποιον δεν θα κυβερνήσουν και όχι για το πώς θα κυβερνήσουν, δηλαδή με ποιο πρόγραμμα και με το ποιους θα κυβερνήσουν, αυτά που ήθελε να μάθει ο κόσμος δηλαδή τα οποία δεν απάντησαν, εμείς και συνέδρια και προσυνέδρια και συνέδριο, αλλά και μετά το συνέδριο, επαφή με την κοινωνία θα έχουμε με αυτά τα ερωτήματα που πρέπει να απαντάμε. Δηλαδή, τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, με συγκεκριμένες πολιτικές όπως σας μίλησα πριν από λίγο και τι θέλουμε να κάνουμε. Αλίμονο εάν σε αυτή την διαδικασία δεν πρωταγωνιστούν οι βουλευτές» επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης.

Σχετικά με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο από τον Πρωθυπουργό και το επαναλαμβάνω κι εγώ με ξεκάθαρο τρόπο.(Για τον ισχυρισμό ορισμένων βουλευτών ότι οι εκλογές σε διάστημα έξι μηνών πριν τη λήξη της τετραετίας δεν θεωρούνται πρόωρες) Πρόωρες είναι. Είναι λιγότερο πρόωρες, απ’ ό,τι αν γίνονταν τώρα, αλλά δεν υπάρχει «ολίγον έγκυος», οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Σπεύδω να το ξεκαθαρίσω. Σεβαστές οι εισηγήσεις, οι απόψεις, ειδικά για ένα τόσο σοβαρό θέμα, αλλά ο Πρωθυπουργός έχει απαντήσει πριν απ’ όλους… Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 για τρεις λόγους» δήλωσε.

«Ο ένας λόγος είναι η απάντηση στη ερώτηση που μου κάνατε τώρα ή ο προβληματισμός σας. Ακριβώς επειδή, αυτή τη στιγμή και η δική μας Κυβέρνηση και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως και οι άλλες κυβερνήσεις δρουν στο περιβάλλον κρίσεων και πολέμων, είναι πολύτιμη συνθήκη το σταθερό τιμόνι. Και κάτι το οποίο είναι αμφισβητούμενο και διεκδικήσιμο για πολλά άλλα κράτη με πολύ πιο ισχυρές οικονομίες, για εμάς αυτή τη στιγμή είναι κεκτημένο και προφανώς θα επανεπιβεβαιωθεί, εφόσον οι πολίτες συμφωνούν, στις επόμενες εκλογές. Άρα κάτι που το έχουμε και είναι πολύ σημαντικό για να διαχειριστούμε τέτοιες πρωτόγνωρες καταστάσεις, με βάση το διεθνές περιβάλλον, δεν θα το εκχωρήσουμε νωρίτερα. Δεύτερο επιχείρημα είναι το γεγονός ότι θεωρώ ότι αυτό το οποίο συνέβη το 2023 πρέπει να αποτελέσει μια παρακαταθήκη, δηλαδή ο κόσμος να έχει σταθερούς, η χώρα να έχει σταθερούς εκλογικούς κύκλους και ο κόσμος να κρίνει μια κυβέρνηση και να αξιολογεί τις εν δυνάμει άλλες προτάσεις επί τη βάσει μιας τετραετίας απολογισμού και προγραμματισμού» περιέγραψε.

Συνέχισε λέγοντας ότι «ο τρίτος λόγος, είναι πολιτικός βαθύτατα και θεωρώ ότι είναι το συμφέρον μιας κυβέρνησης, η οποία θεωρώ ότι έχει ένα αξιόλογο έργο να επιδείξει. Όταν ολοκληρώνεται ένας κύκλος, δίνονται και κάποιες απαντήσεις σε σχέση με αυτά που λέγαμε το 2023. Δηλαδή τι είχαμε πει; Μέσο μισθό 1500€. Το έχουμε πετύχει ήδη, σε όρους σταθερής εργασίας, πλήρους απασχόλησης. Κατώτατος μισθός 950€. Ανεργία, που ήδη έχουμε πετύχει τον στόχο και με το παραπάνω, με όσα έχουν γίνει τα τελευταία 7 χρόνια. Κάποια μεγάλα έργα. Μετρό Θεσσαλονίκης και τώρα η επέκτασή του. Και πολλά ακόμα. Θεωρώ ότι μια κυβέρνηση η οποία έχει χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης λόγω του έργου που κάνει, αλλά και της αυτοκριτικής στα λάθη της, έχει μόνο να κερδίσει, όσο πηγαίνει προς την τετραετία και μπορεί έτσι να έχει παραπάνω παραδοτέα».