Θεσσαλονίκη: Παιδί 5 ετών πετούσε επί μία ώρα αντικείμενα από μπαλκόνι – Ήταν μόνο του, προσήχθη η μητέρα του – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

5χρονος Θεσσαλονίκη

Πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης (28/4) στη Θεσσαλονίκη, με έναν 5χρονο, που ήταν μόνος του στο σπίτι, να εκτοξεύει αντικείμενα από το μπαλκόνι του 6ου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου, προκαλώντας αναστάτωση αλλά και την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 11 το πρωί και εκτιμάται ότι για περίπου μία ώρα ο 5χρονος συνέχιζε να πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι του σπιτιού στον δρόμο. Ο μικρός εκσφενδόνισε ηλεκτρική σκούπα, κουβάδες, πιάτα, περιοδικά, χαρτιά αλλά και τουλάχιστον πέντε πέτρες, που εκτιμάται ότι τις βρήκε σε κάποια γλάστρα. Παράλληλα, έριχνε νερό με το λάστιχο στον δρόμοι.

Ευτυχώς, από το συμβάν δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Σύμφωνα με τις περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων, μεταδίδει η voria.gr, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να μπουν στο μπαλκόνι από το κάτω διαμέρισμα, δίχως όμως να τα καταφέρουν.

Άμεσα, όμως, ανέβηκαν στην ταράτσα και κατάφεραν να σταματήσουν τον ανήλικο. Αργότερα, έφτασε στο σπίτι η μητέρα του, η οποία προσήχθη προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το συμβάν και θεωρείται πιθανόν να συλληφθεί.

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

«Το παιδί εκτόξευε για περίπου μία ώρα. Έριξε πιάτα, μία ηλεκτρική σκούπα, έναν κουβά με σφουγγαρίστρα, τράπουλες, περιοδικά και παιχνίδια του», αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, με τους περίοικους να παρακολουθούν αποσβολωμένοι το περιστατικό.

Eurostat: Πάνω από 5 εκατομμύρια επεμβάσεις καταρράκτη στην Ευρώπη το 2023

Σαράντα νέες μονάδες ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα με δωρεάν υπηρεσίες

Στουρνάρας: Θετικές οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας-Τι λέει για την κρίση

Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ 2026-2027: Έως αύριο οι αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο πρώτος ουρανοξύστης 1 χιλιομέτρου στον κόσμο είναι γεγονός

Google: Παρουσιάζει νέο «μαγικό κουμπί» για τους χρήστες και εξαφανίζει ένα πρόβλημα που υπήρχε εδώ και χρόνια
περισσότερα
14:16 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Σκιάθο

13:33 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Ελπίδα Μαζαράκη: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός – Την Πέμπτη η κηδεία της

Πέθανε η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρ...
13:27 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Άγιος Δημήτριος: Στη φυλακή ο 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου – «Δεν είχα την πρόθεση να τον σκοτώσω»

Στη φυλακή οδηγείται ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο. Ο 20χρ...
13:24 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Κεραμεικός: Βίντεο με τον 89χρονο να απομακρύνεται από τον ΕΦΚΑ μετά τους πυροβολισμούς

Βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε δύο διαφορετικά σημεία της ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς