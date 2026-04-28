Θεσσαλονίκη: Παιδί 5 ετών πετούσε επί μία ώρα αντικείμενα από μπαλκόνι – Ήταν μόνο του, προσήχθη η μητέρα του – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης (28/4) στη Θεσσαλονίκη, με έναν 5χρονο, που ήταν μόνος του στο σπίτι, να εκτοξεύει αντικείμενα από το μπαλκόνι του 6ου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου, προκαλώντας αναστάτωση αλλά και την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 11 το πρωί και εκτιμάται ότι για περίπου μία ώρα ο 5χρονος συνέχιζε να πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι του σπιτιού στον δρόμο. Ο μικρός εκσφενδόνισε ηλεκτρική σκούπα, κουβάδες, πιάτα, περιοδικά, χαρτιά αλλά και τουλάχιστον πέντε πέτρες, που εκτιμάται ότι τις βρήκε σε κάποια γλάστρα. Παράλληλα, έριχνε νερό με το λάστιχο στον δρόμοι.

Ευτυχώς, από το συμβάν δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Σύμφωνα με τις περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων, μεταδίδει η voria.gr, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να μπουν στο μπαλκόνι από το κάτω διαμέρισμα, δίχως όμως να τα καταφέρουν.

Άμεσα, όμως, ανέβηκαν στην ταράτσα και κατάφεραν να σταματήσουν τον ανήλικο. Αργότερα, έφτασε στο σπίτι η μητέρα του, η οποία προσήχθη προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το συμβάν και θεωρείται πιθανόν να συλληφθεί.

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

«Το παιδί εκτόξευε για περίπου μία ώρα. Έριξε πιάτα, μία ηλεκτρική σκούπα, έναν κουβά με σφουγγαρίστρα, τράπουλες, περιοδικά και παιχνίδια του», αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, με τους περίοικους να παρακολουθούν αποσβολωμένοι το περιστατικό.