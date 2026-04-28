Αυστραλία: Drone εντόπισε αγνοούμενο σκύλο παγιδευμένο σε περβάζι μπαλκονιού στον 13ο όροφο – Βίντεο από τη διάσωση

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

σκυλίτσα Έλμπι Αυστραλία

Ένα Jack Russell terrier δύο ετών, η Έλμπι, που είχε εξαφανιστεί από διαμέρισμα σε πολυκατοικία στην Αυστραλία, εντοπίστηκε τελικά σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο χάρη στην παρατηρητικότητα ενός γείτονα και τη χρήση drone.

Η περιπέτεια ξεκίνησε την Παρασκευή στο προάστιο Ντι Γουάι του Σίδνεϊ, όταν ο ιδιοκτήτης της Έλμπι, Τζέικ Ντόμπριν, συνειδητοποίησε ότι η σκυλίτσα έλειπε από το σπίτι τους στον 13ο όροφο των διαμερισμάτων Meriton.

Η οικογένεια πέρασε ολόκληρη τη μέρα «χτενίζοντας» κάθε γωνιά του σπιτιού, χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

«Αρχίσαμε να σκεφτόμαστε το χειρότερο δυνατό σενάριο, ότι ίσως έπεσε από το μπαλκόνι», δήλωσε φίλος της οικογένειας στο Nine News Australia.

Η σωτήρια παρέμβαση του drone

Οι ανήσυχοι ιδιοκτήτες απηύθυναν έκκληση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τότε, ένας γείτονας προσφέρθηκε ευγενικά να χρησιμοποιήσει το drone του για να ερευνήσει την πρόσοψη του κτιρίου.

Η συσκευή κατάφερε να εντοπίσει την Έλμπι παγιδευμένη στο περβάζι του μπαλκονιού ενός γειτονικού διαμερίσματος.


Όπως φάνηκε, η σκυλίτσα είχε καταφέρει να στριμωχτεί ανάμεσα σε μερικές γλάστρες και να περάσει μέσα από ένα στενό κενό, καταλήγοντας εγκλωβισμένη ανάμεσα στα κάγκελα και την εξωτερική πλευρά του περβαζιού.

Επιχείρηση διάσωσης

Για τη διάσωσή της στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση διάσωσης από την πυροσβεστική.


Ο πυροσβέστης Τζόελ Σπιλέιν χρησιμοποίησε ειδικό εξοπλισμό κατακόρυφης διάσωσης (vertical rescue) για να κάνει καταρρίχηση από την κορυφή του κτιρίου μέχρι το σημείο όπου βρισκόταν η Έλμπι.

Ο Σπιλέιν ανέφερε πως χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να καταφέρει να απεγκλωβίσει την Έλμπι από το σημείο όπου ήταν παγιδευμένη, αλλά τελικά ανασύρθηκε με ασφάλεια στην ταράτσα και επανενώθηκε με τον Ντόμπριν.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της, η Έλμπι δεν φάνηκε να τραυματίστηκε.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 7NEWS Sydney (@7newssyd)

Με πληροφορίες από: UPI, The Sun

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

