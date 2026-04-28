Δίκη για τα Τέμπη: Με ενστάσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας άρχισε η σημερινή συνεδρίαση

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Τέμπη

Με τις ενστάσεις των κατηγορουμένων για την υποστήριξη της κατηγορίας άρχισε η σημερινή συνεδρίαση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι περισσότεροι από τους 36 κατηγορούμενους δήλωσαν διά των συνηγόρων τους πως θα υποβάλουν τις ενστάσεις τους για την υποστήριξη της κατηγορίας στην επόμενη δικάσιμο, ενώ πέντε κατηγορούμενοι ανέφεραν πως δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν σε ενστάσεις.

Σήμερα, μόλις τρεις κατηγορούμενοι προχώρησαν σε ενστάσεις για την παράσταση κατά περίπτωση του ελληνικού Δημοσίου των Δικηγορικών Συλλόγων και του Σωματείου Ελλήνων Μηχανοδηγών.

Το ελληνικό Δημόσιο είχε δηλώσει την παράσταση χθες σε βάρος των τριών κατηγορουμένων σταθμαρχών απογευματινής και βραδινής βάρδιας και του προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Ο συνήγορος του επιθεωρητή υπέβαλε σήμερα την ένστασή του για την παράσταση του ελληνικού Δημοσίου τονίζοντας πως υπήρξε «αποκλειστική υπαιτιότητα του ελληνικού Δημοσίου» για την πολύνεκρη σύγκρουση, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, αποφάσεις των αστικών δικαστηρίων για το δυστύχημα που κατέδειξαν την απουσία συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο, όπως τη φωτοσήμανση και το σύστημα αυτόματης πέδησης (ETCS) που συνδέονται αιτιωδώς με τη σύγκρουση.

Επίσης, ο συνήγορος του επιθεωρητή ανέφερε πως ο πελάτης του προτίθεται να προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Κυρανάκη, και να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του πρώην υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή, για τον οποίο διεξάγεται ανάκριση στον Άρειο Πάγο για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Η δίκη συνεχίζεται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Eurostat: Πάνω από 5 εκατομμύρια επεμβάσεις καταρράκτη στην Ευρώπη το 2023

Σαράντα νέες μονάδες ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα με δωρεάν υπηρεσίες

Στουρνάρας: Θετικές οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας-Τι λέει για την κρίση

Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ 2026-2027: Έως αύριο οι αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο πρώτος ουρανοξύστης 1 χιλιομέτρου στον κόσμο είναι γεγονός

Google: Παρουσιάζει νέο «μαγικό κουμπί» για τους χρήστες και εξαφανίζει ένα πρόβλημα που υπήρχε εδώ και χρόνια
περισσότερα
14:16 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Σκιάθο

14:00 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Θεσσαλονίκη: Παιδί 5 ετών πετούσε επί μία ώρα αντικείμενα από μπαλκόνι – Ήταν μόνο του, προσήχθη η μητέρα του – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης (28/4) στη Θεσσαλονίκη, με έναν 5χρονο, π...
13:33 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Ελπίδα Μαζαράκη: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός – Την Πέμπτη η κηδεία της

Πέθανε η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρ...
13:27 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Άγιος Δημήτριος: Στη φυλακή ο 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου – «Δεν είχα την πρόθεση να τον σκοτώσω»

Στη φυλακή οδηγείται ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο. Ο 20χρ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς