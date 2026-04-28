Μπαχρέιν: Ισόβια σε πέντε άτομα για συνεργασία με το Ιράν

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Αστυνομικός στο Μπαχρέιν, Φωτογραφία Αρχείου: AP Photo/H. Jamali
Πέντε άτομα καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη στο Μπαχρέιν για «τρομοκρατικές και εχθρικές ενέργειες» υπέρ του Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Δύο υποθέσεις – πέντε καταδίκες

Το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο του Μπαχρέιν επέβαλε τις ποινές την Τρίτη, στο πλαίσιο δύο ξεχωριστών υποθέσεων, αναφέρει το CNN.

Στην πρώτη υπόθεση καταδικάστηκαν δύο Αφγανοί, ενώ στη δεύτερη τρεις πολίτες του Μπαχρέιν. Ένας έκτος κατηγορούμενος αθωώθηκε.

Κατηγορίες για συνεργασία με τους Φρουρούς της Επανάστασης

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο Αφγανοί στρατολογήθηκαν για να βοηθήσουν τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), παρακολουθώντας και φωτογραφίζοντας κρίσιμες εγκαταστάσεις στη χώρα, με αντάλλαγμα χρήματα.

Αντίστοιχες κατηγορίες αποδόθηκαν και στους τρεις Μπαχρεϊνούς, οι οποίοι φέρονται να πραγματοποίησαν επιτήρηση ζωτικών υποδομών για λογαριασμό του IRGC.

«Από τα πιο σοβαρά εγκλήματα κατά της εθνικής ασφάλειας»

Η εισαγγελία χαρακτήρισε τη συνεργασία με «εχθρικές ξένες οντότητες» ως ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα.

Όπως ανέφεραν αξιωματούχοι, «επιτρέπει σε τέτοιες οντότητες να αποκτούν πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για εχθρικές ενέργειες κατά του βασιλείου και των συμφερόντων του».

Αφαίρεση ιθαγένειας για φιλοϊρανικές θέσεις

Την ίδια ώρα, το Μπαχρέιν προχώρησε τη Δευτέρα στην αφαίρεση της ιθαγένειας από δεκάδες άτομα, κατηγορώντας τα ότι εξέφρασαν συμπάθεια προς το Ιράν.

