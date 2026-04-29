Αυστραλία: Viral ανάρτηση από καταφύγιο άγριας ζωής – Συγκλονιστική εικόνα με μητέρα και μικρό καγκουρό

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Πηγή: Καταφύγιο Wildlife Empire﻿
Ένα καταφύγιο άγριας ζωής στην Αυστραλία, στην περιοχή Canning Creek του Κουίνσλαντ, έγινε viral στα social media μετά από ανάρτηση για τα τροχαία με ζώα, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα προς τους οδηγούς.

«Μπορεί να φύγουν, αλλά να καταρρεύσουν αργότερα»

Όπως επισημαίνεται, πολλοί οδηγοί θεωρούν ότι ένα ζώο είναι καλά όταν απομακρύνεται μετά τη σύγκρουση.

Ωστόσο, στην πραγματικότητα, πολλά ζώα – όπως τα καγκουρό – μπορεί να βρίσκονται σε σοκ και γεμάτα αδρεναλίνη, καταφέρνοντας προσωρινά να κινηθούν, μόνο για να καταρρεύσουν αργότερα από εσωτερικά τραύματα ή κατάγματα.

Συγκλονιστική εικόνα με μητέρα και μικρό

Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, μια μητέρα καγκουρό βρέθηκε τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, αφού είχαν ήδη περάσει πολλά αυτοκίνητα.

Ήταν ακόμη ζωντανή, αλλά υπέφερε, ενώ το μικρό της – ένα joey – προσπαθούσε απεγνωσμένα να επιστρέψει στο μάρσιπό της.

Τελικά, ένας οδηγός σταμάτησε και κάλεσε βοήθεια.

Έκκληση προς τους οδηγούς

Η ανάρτηση απευθύνει σαφή έκκληση στους οδηγούς να μην αγνοούν τέτοια περιστατικά:

  • Να σταματούν, εφόσον είναι ασφαλές
  • Να ελέγχουν την περιοχή
  • Να εξετάζουν αν υπάρχει μικρό στο μάρσιπο
  • Να καλούν τις αρμόδιες υπηρεσίες

«Λίγα λεπτά μπορούν να σώσουν μια ζωή»

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο:

Το γεγονός ότι ένα ζώο απομακρύνθηκε δεν σημαίνει ότι έχει σωθεί.

Μερικά λεπτά προσοχής μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου.

