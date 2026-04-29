Βίντεο: Twitch streamer παρασύρθηκε από αυτοκίνητο σε ζωντανή μετάδοση – Διέσχιζε τη χώρα για φιλανθρωπικό σκοπό

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Screenshot

Σοκαριστικές στιγμές καταγράφηκαν σε ζωντανή μετάδοση, όταν Twitch streamer χτυπήθηκε από αυτοκίνητο ενώ περπατούσε σε αυτοκινητόδρομο των ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας φιλανθρωπικής δράσης.

Το ατύχημα καταγράφηκε live

Ο Isaiah Thomas, γνωστός ως “hmbl zayy”, περπατούσε στην Ιντιάνα, στο πλαίσιο ενός ταξιδιού χιλιάδων χιλιομέτρων σε όλη τη χώρα, όταν παρασύρθηκε από όχημα.

Τη στιγμή του ατυχήματος, βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα του δρόμου, ενώ ένα μπλε Mazda τον ακολουθούσε λειτουργώντας ως προστατευτικό όχημα. Ένα άλλο αυτοκίνητο προσέκρουσε από πίσω στο Mazda, με αποτέλεσμα αυτό να εκτοξευθεί προς τα εμπρός και να τον χτυπήσει.

Στο βίντεο ακούγεται ήχος φρεναρίσματος, πριν ο streamer εκτοξευθεί εκτός κάδρου.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ο Thomas σηκώθηκε λίγα δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση και κατέγραψε τις ζημιές, ενώ στο σημείο έφτασαν αστυνομία και πυροσβεστική.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις σε αυχένα, πόδια και πέλματα, φορώντας αυχενικό κολάρο.

Σε μήνυμά του από το νοσοκομείο ανέφερε:

«Ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον. Ο Θεός είναι μεγάλος, είμαι καλά, απλώς κάνω κάποιες εξετάσεις».

Ο Thomas, φορώντας αυχενικό κολάρο, έδωσε ενημέρωση για την κατάστασή του από το δωμάτιο του νοσοκομείου στις 28 Απριλίου 2026. (ministerzay/Instagram)
«Δεν θα σταματήσω»

Παρά το σοκ, δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει την αποστολή του:

«Θα ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Δεν θα αφήσουμε τίποτα να μας σταματήσει».

Ο streamer βρισκόταν στην 34η ημέρα ενός ταξιδιού 100 ημερών, περπατώντας από τη Φιλαδέλφεια έως την Καλιφόρνια.

Στόχος του ήταν να συγκεντρώσει 200.000 δολάρια για τη δημιουργία του “HMBL University”, ενός εναλλακτικού εκπαιδευτικού προγράμματος για νέους που δεν έχουν πρόσβαση σε πανεπιστημιακές σπουδές, σύμφωνα με τη New York Post.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πρακτικές ειδικότητες όπως ηλεκτρολογία, υδραυλικά, ξυλουργική και ιατρική τεχνολογία, ενώ προβλέπεται και η διοργάνωση εκπαιδευτικών ταξιδιών στην Αφρική.

Μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει περίπου 45.000 δολάρια μέσω διαδικτυακής καμπάνιας.

