Τραμπ: Εξετάζει να παρατείνει «για μήνες» τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν – Επαφές με «γίγαντες» του πετρελαίου και τη Chevron

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποίησε κρίσιμη συνάντηση χθες Τρίτη με κορυφαία στελέχη της Chevron και άλλων ενεργειακών εταιρειών. Στόχος των συνομιλιών, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ήταν ο καθορισμός μέτρων για τον κατευνασμό των αγορών πετρελαίου, στην περίπτωση που καταστεί αναγκαία η παράταση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών για μήνες.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η ατζέντα της συνάντησης περιελάμβανε θέματα εγχώριας παραγωγής, προθεσμιακών συμβολαίων (futures), ναυτιλίας και φυσικού αερίου.

Εκπρόσωπος της Chevron επιβεβαίωσε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μάικ Γουέρθ, συμμετείχε στη συνάντηση για να συζητήσει την κατάσταση στις διεθνείς αγορές, οι οποίες κλυδωνίζονται από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Στη συνάντηση, η οποία αποκαλύφθηκε αρχικά από το Axios, συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

«Όλα τα στελέχη μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τις ενέργειες που έχει λάβει ο πρόεδρος Τραμπ προκειμένου να απελευθερώσει την αμερικανική ενεργειακή κυριαρχία, και δήλωσαν ότι ο Πρόεδρος κάνει όλα τα σωστά πράγματα αυτή τη στιγμή», είπε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου που επικαλείται το Reuters.

Έκτακτα μέτρα για τη μείωση του κόστους

Με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όπου οι υψηλές τιμές των καυσίμων αποτελούν πολιτικό ρίσκο για τους Ρεπουμπλικάνους, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή έκτακτα εργαλεία:

Νόμος Jones (Jones Act) : Την περασμένη εβδομάδα δόθηκε 90ήμερη παράταση στην εξαίρεση από τον νόμο, επιτρέποντας σε πλοία με ξένη σημαία να μεταφέρουν προϊόντα όπως πετρέλαιο και λιπάσματα μεταξύ αμερικανικών λιμανιών.

: Την περασμένη εβδομάδα δόθηκε 90ήμερη παράταση στην εξαίρεση από τον νόμο, επιτρέποντας σε πλοία με ξένη σημαία να μεταφέρουν προϊόντα όπως πετρέλαιο και λιπάσματα μεταξύ αμερικανικών λιμανιών. Νόμος περί Αμυντικής Παραγωγής (Defense Production Act): Η κυβέρνηση ενεργοποίησε τον νόμο αυτό, εξουσιοδοτώντας το Πεντάγωνο και το υπουργείο Ενέργειας να προχωρήσουν σε αγορές και δράσεις για την επέκταση της εγχώριας ενέργειας.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εξετάζει επιπλέον βήματα, όπως η χαλάρωση των περιβαλλοντικών κανονισμών για τους ρύπους στα διυλιστήρια, σε μια διαρκή προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων για τους καταναλωτές.

«Καλύτερα να λογικευτούν σύντομα»

Ο Τραμπ απηύθυνε την Τετάρτη αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη, καλώντας την να «λογικευτεί σύντομα» και να υπογράψει μια συμφωνία.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται έπειτα από ημέρες διπλωματικού αδιεξόδου και εν μέσω αναφορών ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για μια μακροχρόνια επέκταση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Προ των πυλών παράταση του ναυτικού αποκλεισμού

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ έδωσε οδηγίες στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για την παράταση του αποκλεισμού, με στόχο να αναγκάσει το Ιράν σε συνθηκολόγηση.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επέλεξε τη συνέχιση της οικονομικής πίεσης και της παρεμπόδισης των εξαγωγών πετρελαίου, καθώς οι εναλλακτικές του —η επανέναρξη των βομβαρδισμών ή η πλήρης αποχώρηση από τη σύγκρουση— εγκυμονούν μεγαλύτερους κινδύνους.

Το πυρηνικό απόθεμα και η ιρανική απάντηση

Το Ιράν διαθέτει απόθεμα περίπου 440 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60% — υλικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πυρηνικών όπλων σε περίπτωση περαιτέρω εμπλουτισμού.

Από την πλευρά τους, Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Τρίτη ότι η χώρα μπορεί να αντέξει τον αποκλεισμό χρησιμοποιώντας εναλλακτικές εμπορικές οδούς, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θεωρεί ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει.