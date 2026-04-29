Ο Όμιλος Antenna βραβεύθηκε από το Make-A-Wish Ελλάδος για τη διαχρονική προσφορά του στο έργο του οργανισμού

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

ant1

Ο Όμιλος Antenna και ο Πρόεδρός του, Θοδωρής Κυριακού, τιμήθηκαν από το Make-A- Wish Ελλάδος για τη διαχρονική και πολύτιμη προσφορά τους, αναγνωριζόμενοι ως ένας από τους 30 μεγαλύτερους δωρητές στην ιστορία του οργανισμού.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης για τα 30 χρόνια δράσης του Make-A-Wish στην Ελλάδα, τη Δευτέρα 27 Απριλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η στήριξη του Ομίλου όλα αυτά τα χρόνια έχει συμβάλει ουσιαστικά στην εκπλήρωση ευχών παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τους Υποστηρικτές 2025, απονεμήθηκε στον Όμιλο και αναμνηστικό βραβείο για τη συμβολή του μέσω του «ANTENNA ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ» και του Τηλεμαραθωνίου για τα παιδιά, που συγκέντρωσε πάνω από 3 εκατ. ευρώ.

Ο Γιώργος Λεβέντης, Διευθύνων Σύμβουλος ANT1, MAK και Antenna Studios, παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους του Προέδρου του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού, και δήλωσε:

«Στον ΑΝΤ1 έχουμε εδώ και πολλά χρόνια μια σταθερή σχέση με το Make-A-Wish Ελλάδος. Μια συνεργασία με ουσία, που βασίζεται σε κάτι πολύ απλό: να είμαστε δίπλα σε παιδιά που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Έχουμε στηρίξει πολλές φορές το έργο τους και, πρόσφατα, μέσα από τον Τηλεμαραθώνιο και τον οργανισμό “ΑΝΤΕΝΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ”, προσφέραμε ξανά. Είναι τιμή για εμάς η αναγνώριση αυτή, που αντανακλά τη διαχρονική στήριξη του Ομίλου Antenna και του Προέδρου του, Θοδωρή Κυριακού».

Η συμβολή του Ομίλου Antenna έχει αφήσει ισχυρό και διαχρονικό αποτύπωμα, ενισχύοντας την προσπάθεια του Make-A-Wish Ελλάδος να πραγματοποιεί ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, προσφέροντάς τους δύναμη, ελπίδα και χαρά. Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του, για τη στήριξη δράσεων κοινωνικής προσφοράς, ο Όμιλος συνεχίζει σταθερά να υλοποιεί πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν την καθημερινότητα των συνανθρώπων μας.

Άδωνις Γεωργιάδης για βίντεο γιατρού: Δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ

Φυσικοθεραπευτές: Εκδίκαση στο ΣτΕ του Clawback στη Φυσικοθεραπεία

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συντονισμός στην Ε.Ε. για την ενεργειακή κρίση και τα αποθέματα πετρελαίου – Όλα όσα είπε στην ομι...

ΔΥΠΑ: 143 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Μάιο – Πώς μπορείτε να συμμετέχετε

Είναι έξυπνη κίνηση να έχεις σχέση με το ίδιο ζώδιο; Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα

Η γέννηση αστέρων σταματά 40.000 έτη φωτός μακριά από τον πυρήνα του Γαλαξία μας – Οι αστρονόμοι δεν γνωρίζουν τον λόγο
περισσότερα
16:54 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews Στη Νάουσα της Πάρου, η δημοσιογράφος...
06:45 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

MasterChef: Η μάχη με τον χρόνο και οι νέοι υποψήφιοι προς αποχώρηση – Η υπερβολική καλοσύνη του Πάνου

Μια μάχη με αντίπαλο τον χρόνο καλέστηκαν να δώσουν οι διαγωνιζόμενοι στο χθεσινό επεισόδιο (2...
05:38 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 29/4/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 29/4/2026.
01:27 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Τραγούδησε το «Ferto» στην πρεσβευτική κατοικία της Αυστρίας ο Akylas – Δείτε βιντεο

Στην πρεσβευτική κατοικία της Αυστρίας στην Αθήνα βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης (28/4) ο Akylas,...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς