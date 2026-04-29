Καλαμάτα: Ανοιχτό το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας για τον 44χρονο που βρέθηκε νεκρός σε στάβλο – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

δολοφονία Καλαμάτα

Ανατροπή στα μέχρι τώρα δεδομένα καταγράφεται στην υπόθεση του νεκρού άνδρα που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στη δυτική παραλία της Καλαμάτας. Οι Αρχές αξιολογούν πλέον ως αξιόπιστη την εκδοχή της αυτοχειρίας, με βάση τα ιατροδικαστικά ευρήματα, τη μαρτυρία του αδελφού του και τις καταθέσεις των δύο ατόμων που βρέθηκαν στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ως πιθανότερο το σενάριο της αυτοχειρίας, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο 44χρονος, υπήκοος Αλβανίας, φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του με κυνηγετική καραμπίνα. Ωστόσο, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση.

Καθοριστική, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι και η μαρτυρία του αδελφού του. Ο ίδιος ανέφερε στις Αρχές ότι ο 44χρονος του είχε εκμυστηρευτεί πως σκεφτόταν να βάλει τέλος στη ζωή του.

Το αρχικό μπέρδεμα στην υπόθεση φαίνεται πως προκλήθηκε από τις ενέργειες δύο ατόμων, τα οποία εντόπισαν πρώτα τον άνδρα, την κόρη του ιδιοκτήτη του στάβλου και τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο άτομα φοβήθηκαν όταν εντόπισαν νεκρό τον 44χρονο, αποσυναρμολόγησαν το όπλο που είχε χρησιμοποιηθεί και το πέταξαν σε παρακείμενο κανάλι. Υπενθυμίζεται ότι το όπλο ανήκει στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του στάβλου, κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο άνδρας.

Το ζευγάρι συνελήφθη για την απόκρυψη του όπλου, το οποίο ήταν αδήλωτο και οι ίδιοι ανησύχησαν μήπως εμπλακούν σε νομικές συνέπειες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης για βίντεο γιατρού: Δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ

Φυσικοθεραπευτές: Εκδίκαση στο ΣτΕ του Clawback στη Φυσικοθεραπεία

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συντονισμός στην Ε.Ε. για την ενεργειακή κρίση και τα αποθέματα πετρελαίου – Όλα όσα είπε στην ομι...

ΔΥΠΑ: 143 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Μάιο – Πώς μπορείτε να συμμετέχετε

Είναι έξυπνη κίνηση να έχεις σχέση με το ίδιο ζώδιο; Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα

Η γέννηση αστέρων σταματά 40.000 έτη φωτός μακριά από τον πυρήνα του Γαλαξία μας – Οι αστρονόμοι δεν γνωρίζουν τον λόγο
περισσότερα
17:14 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

«Νήσος Σάμος»: Εικόνες ντροπής με σκουπίδια πεταμένα μετά το περιστατικό με το τσιγάρο – ΒΙΝΤΕΟ

Νέο βίντεο που δείχνει πώς ήταν το «Νήσος Σάμος» μετά το περιστατικό με το τσιγάρο μέσα στο πλ...
16:23 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικη στην Πάρο – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην Αθήνα

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ανήλικης από τη Γαλλία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (29/4)...
16:18 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Γιατρός καταγγέλλει 5ημερη εφημερία στο Νοσοκομείο Σάμου – «Δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ» απαντά ο Γεωργιάδης

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ημέρες το βίντεο που ανάρτησε στα social media μί...
15:12 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Θεσσαλονίκη: Νέος συναγερμός για 20χρονο που πετάει αντικείμενα από μπαλκόνι

Νέος συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/4) στη Θεσσαλονίκη για έναν νεαρό, ηλικίας...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς