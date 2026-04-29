Καλαμάτα: Ανοιχτό το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας για τον 44χρονο που βρέθηκε νεκρός σε στάβλο – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ανατροπή στα μέχρι τώρα δεδομένα καταγράφεται στην υπόθεση του νεκρού άνδρα που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στη δυτική παραλία της Καλαμάτας. Οι Αρχές αξιολογούν πλέον ως αξιόπιστη την εκδοχή της αυτοχειρίας, με βάση τα ιατροδικαστικά ευρήματα, τη μαρτυρία του αδελφού του και τις καταθέσεις των δύο ατόμων που βρέθηκαν στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ως πιθανότερο το σενάριο της αυτοχειρίας, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο 44χρονος, υπήκοος Αλβανίας, φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του με κυνηγετική καραμπίνα. Ωστόσο, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση.

Καθοριστική, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι και η μαρτυρία του αδελφού του. Ο ίδιος ανέφερε στις Αρχές ότι ο 44χρονος του είχε εκμυστηρευτεί πως σκεφτόταν να βάλει τέλος στη ζωή του.

Το αρχικό μπέρδεμα στην υπόθεση φαίνεται πως προκλήθηκε από τις ενέργειες δύο ατόμων, τα οποία εντόπισαν πρώτα τον άνδρα, την κόρη του ιδιοκτήτη του στάβλου και τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο άτομα φοβήθηκαν όταν εντόπισαν νεκρό τον 44χρονο, αποσυναρμολόγησαν το όπλο που είχε χρησιμοποιηθεί και το πέταξαν σε παρακείμενο κανάλι. Υπενθυμίζεται ότι το όπλο ανήκει στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του στάβλου, κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο άνδρας.

Το ζευγάρι συνελήφθη για την απόκρυψη του όπλου, το οποίο ήταν αδήλωτο και οι ίδιοι ανησύχησαν μήπως εμπλακούν σε νομικές συνέπειες.