Ρωσία: Παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης χωρίς στρατιωτικό εξοπλισμό λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Εργάτες στήνουν σκηνή ενόψει της παρέλασης για την Ημέρα της Νίκης, που τιμά την επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Κόκκινη Πλατεία κοντά στον ναό του Αγίου Βασιλείου, στο κέντρο της Μόσχας, Ρωσία, 29 Απριλίου 2026. (REUTERS/Ramil Sitdikov)
Η Ρωσία θα τιμήσει την επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας με την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, ωστόσο φέτος δεν θα παρουσιαστεί στρατιωτικός εξοπλισμός, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Χωρίς άρματα και οπλικά συστήματα

Η παρέλαση της 9ης Μαΐου, που φέτος σηματοδοτεί την 81η επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, θα πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή στρατιωτικών οχημάτων και οπλικών συστημάτων.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, η απόφαση συνδέεται με την «τρέχουσα επιχειρησιακή κατάσταση», εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό

Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν στρατιωτικοί από όλα τα σώματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και σπουδαστές ανώτερων στρατιωτικών σχολών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης επίδειξη από την πολεμική αεροπορία, με αεροσκάφη που θα σχηματίσουν τα χρώματα της ρωσικής σημαίας στον ουρανό, αναφέρει το Reuters.

Παραμένει μία από τις σημαντικότερες εθνικές επετείους

Η Ημέρα της Νίκης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εορτές στη Ρωσία, με βετεράνους να τιμώνται και πλήθος εκδηλώσεων, όπως ταινίες, ντοκιμαντέρ και μουσικά αφιερώματα.

Συνεχίζονται οι μάχες στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, οι συγκρούσεις στην Ουκρανία συνεχίζονται, με τη Μόσχα να υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις της προελαύνουν σε διάφορα μέτωπα.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ παραμένουν σε στασιμότητα, ενώ η Ρωσία δηλώνει ότι επιδιώκει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής του Ντονμπάς, κάτι που απορρίπτει η Ουκρανία.

ΕΟΦ: Απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης πέντε καλλυντικών προϊόντων 

Ρύθμιση για το clawback μετά τη συνάντηση Άδωνι Γεωργιάδη με τον πρόεδρο του ΙΣΑ Γιώργο Πατούλη

Επιδόματα και παροχές Απριλίου 2026: Το απόγευμα η πίστωσή τους από τον ΟΠΕΚΑ – Οι δικαιούχοι

Ετήσια Κανονική Άδεια και αποδοχές: Νέα προθεσμία για τις αιτήσεις στο ΕΡΓΑΝΗ – Ποιους αφορά

Η γέννηση αστέρων σταματά 40.000 έτη φωτός μακριά από τον πυρήνα του Γαλαξία μας – Οι αστρονόμοι δεν γνωρίζουν τον λόγο

Πρωτοφανής θερμή εισβολή στην Ανταρκτική μέσα στον χειμώνα – Τι σηματοδοτεί για τις επόμενες δεκαετίες
16:12 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Βόρεια Μακεδονία: Ο νεαρός πολιτικός που έγινε viral στο TikTok – «Το όνειρο κάθε κοπέλας»

Ένα απρόσμενο κύμα δημοσιότητας στα social media έχει προκαλέσει ο νεαρός Αλβανός πολιτικός αν...
16:06 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Λονδίνο: Βίντεο-σοκ από την επίθεση με μαχαίρι κατά Εβραίων – «Αλλάχ Άκμπαρ» κραύγαζε ο δράστης

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή που ένας άνδρ...
15:58 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Αυστραλία: Viral ανάρτηση από καταφύγιο άγριας ζωής – Συγκλονιστική εικόνα με μητέρα και μικρό καγκουρό

Ένα καταφύγιο άγριας ζωής στην Αυστραλία, στην περιοχή Canning Creek του Κουίνσλαντ, έγινε vir...
15:46 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Μακρόν: Η απάντηση στο πείραγμα του βασιλιά Καρόλου προς τον Τραμπ για τη γαλλική γλώσσα – «Αυτό θα ήταν κομψό»

Ένα ιδιαίτερο… πείραγμα εκτυλίχθηκε ανάμεσα στον βασιλιά Κάρολο, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντ...
LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς