Ρωσία: Παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης χωρίς στρατιωτικό εξοπλισμό λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

Η Ρωσία θα τιμήσει την επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας με την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, ωστόσο φέτος δεν θα παρουσιαστεί στρατιωτικός εξοπλισμός, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Χωρίς άρματα και οπλικά συστήματα

Η παρέλαση της 9ης Μαΐου, που φέτος σηματοδοτεί την 81η επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, θα πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή στρατιωτικών οχημάτων και οπλικών συστημάτων.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, η απόφαση συνδέεται με την «τρέχουσα επιχειρησιακή κατάσταση», εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό

Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν στρατιωτικοί από όλα τα σώματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και σπουδαστές ανώτερων στρατιωτικών σχολών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης επίδειξη από την πολεμική αεροπορία, με αεροσκάφη που θα σχηματίσουν τα χρώματα της ρωσικής σημαίας στον ουρανό, αναφέρει το Reuters.

Παραμένει μία από τις σημαντικότερες εθνικές επετείους

Η Ημέρα της Νίκης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εορτές στη Ρωσία, με βετεράνους να τιμώνται και πλήθος εκδηλώσεων, όπως ταινίες, ντοκιμαντέρ και μουσικά αφιερώματα.

Συνεχίζονται οι μάχες στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, οι συγκρούσεις στην Ουκρανία συνεχίζονται, με τη Μόσχα να υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις της προελαύνουν σε διάφορα μέτωπα.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ παραμένουν σε στασιμότητα, ενώ η Ρωσία δηλώνει ότι επιδιώκει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής του Ντονμπάς, κάτι που απορρίπτει η Ουκρανία.