Πακιστάν: «Συνεχίζονται οι ειρηνευτικές προσπάθειες» με ΗΠΑ και Ιράν – Το Ισλαμαμπάντ επιμένει στον ρόλο του διαμεσολαβητή

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Πακιστάν Ιράν ΗΠΑ

Παρά το τρέχον αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, το Πακιστάν συνεχίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, όπως επιβεβαίωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Σεχμπάζ Σαρίφ.

Το Πακιστάν, διατηρώντας καλές σχέσεις και με τις δύο πλευρές, αναδείχθηκε σε παίχτη-κλειδί μετά την έναρξη των πληγμάτων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, που οδήγησαν στα αντίποινα της Τεχεράνης και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Διπλωματικός μαραθώνιος και οικονομική πίεση

Ο Σαρίφ ενημέρωσε το υπουργικό του συμβούλιο για τις επαφές του, παραδεχόμενος τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

«Βουνά προβλημάτων στέκονται μπροστά μας», δήλωσε αναφερόμενος στις αυξανόμενες τιμές της βενζίνης, προσθέτοντας ωστόσο πως «θα επιλυθούν σύντομα».

Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη είναι «ακόμη σε εξέλιξη και δεν θα υπάρξει καμία κάμψη σε αυτές».

Παράλληλα, εξήρε τη δράση του υπουργού Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισχάκ Ντάρ, του αρχηγού του Στρατού, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, και του υπουργού Εσωτερικών, Μοχσίν Νακβί, για τη διευκόλυνση των επαφών.

Η συνάντηση με τον Αραγτσί και η στάση Τραμπ

Ο Σαρίφ αποκάλυψε ότι είχε μια λεπτομερή δίωρη συνάντηση με τον Ιρανό ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, κατά την παραμονή του τελευταίου στο Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν: «Ο Αραγτσί με διαβεβαίωσε ότι θα απαντήσει στο Πακιστάν έπειτα από συζητήσεις με την ιρανική ηγεσία».

Η παρέμβαση του Πακιστάν είχε οδηγήσει σε εκεχειρία στις 8 Απριλίου, η οποία παρατάθηκε έπειτα από αίτημα του Ισλαμαμπάντ προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος ακύρωσε την επίσκεψη των απεσταλμένων του στο Πακιστάν το περασμένο Σαββατοκύριακο, κρίνοντας ότι η τελευταία ιρανική πρόταση δεν ήταν επαρκής.

Οικονομική ασφυξία και στήριξη από τα ΗΑΕ

Υπογραμμίζοντας τις ευρύτερες επιπτώσεις της κρίσης, ο Σαρίφ προειδοποίησε για τις πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία λόγω του πετρελαίου.

«Αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη κατάσταση», σημείωσε.

Στο εσωτερικό μέτωπο, ανακοίνωσε την αποπληρωμή δανείου 3,5 δισ. δολαρίων προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ευχαριστώντας τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για τη βοήθειά του, καθώς το Ριάντ ενέκρινε νέο δάνειο 3 δισ. δολαρίων και επέκτεινε υφιστάμενη κατάθεση ύψους 5 δισ. δολαρίων προς το Πακιστάν.

Με πληροφορίες από: Anadolu, Sky News

 

 

