Μερτς: «Η σχέση μου με τον Τραμπ παραμένει καλή», παρά τη δημόσια αντιπαράθεση για το Ιράν

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Φρίντριχ Μερτς και Ντόναλντ Τραμπ
Φρίντριχ Μερτς και Ντόναλντ Τραμπ © EPA/ CHRIS KLEPONIS/POOL

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επιχείρησε να υποβαθμίσει την πρόσφατη δημόσια κόντρα του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας πως η μεταξύ τους σχέση παραμένει «τόσο καλή όσο ποτέ».

Ωστόσο, δεν απέφυγε να εκφράσει την έντονη ανησυχία του για τους χειρισμούς της Ουάσινγκτον στο μέτωπο του Ιράν.

Οι επιπτώσεις στην Ευρώπη και οι αιχμές Μερτς

Η νέα αυτή εστία έντασης στις διατλαντικές σχέσεις πυροδοτήθηκε από δηλώσεις του Μερτς τη Δευτέρα, όταν υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ υφίστανται «ταπείνωση» από την ιρανική ηγεσία, ασκώντας κριτική στην έλλειψη στρατηγικής από πλευράς Λευκού Οίκου.

Σε νέες του δηλώσεις, ο Μερτς διευκρίνισε τη θέση του, εστιάζοντας στο οικονομικό κόστος της σύγκρουσης.

«Είχα αμφιβολίες από την πρώτη στιγμή για όσα ξεκίνησαν εκεί με τον πόλεμο στο Ιράν. Υποφέρουμε σημαντικά στη Γερμανία και στην Ευρώπη από τις συνέπειες, για παράδειγμα, του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ», είπε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ότι η κατάσταση πλήττει καίρια τον ενεργειακό εφοδιασμό και την οικονομία, προσθέτοντας: «Και από αυτή την άποψη, προτρέπω να επιλυθεί αυτή η σύγκρουση».

Η οργισμένη απάντηση Τραμπ

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ στην αναφορά που έκανε ο Μερτς περί «ταπείνωσης», ήταν άμεση και χαρακτηριστική του ύφους του, επιλέγοντας την πλατφόρμα Truth Social για να επιτεθεί προσωπικά στον Γερμανό ηγέτη.

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, πιστεύει ότι είναι εντάξει για το Ιράν να διαθέτει πυρηνικό όπλο. Δεν ξέρει τι του γίνεται!», έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Πηγή: Associated Press

