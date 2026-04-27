Μερτς: «Ταπεινωμένες» οι ΗΠΑ από το Ιράν – Χωρίς στρατηγική εξόδου η σύγκρουση

Σε μια ιδιαίτερα επικριτική τοποθέτηση για τη διαχείριση της κρίσης στη Μέση Ανατολή από τις ΗΠΑ προέβη τη Δευτέρα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε σχολείο στο Μάρσμπεργκ της δυτικής Γερμανίας, ο Μερτς προειδοποίησε ότι η σύγκρουση δεν αναμένεται να τερματιστεί σύντομα, κάνοντας λόγο για «ταπείνωση» της Ουάσινγκτον από την Τεχεράνη.

«Χωρίς πειστική στρατηγική οι Αμερικανοί»

Ο Γερμανός Καγκελάριος υπογράμμισε την έλλειψη σχεδιασμού από την πλευρά των ΗΠΑ, συγκρίνοντας την κατάσταση με προηγούμενες αποτυχημένες επεμβάσεις.

An entire nation is being humiliated by the leadership in Iran and the Islamic Revolutionary Guards, German Chancellor Friedrich Merz said on Monday. “An entire nation is being humiliated by the Iranian leadership, especially by these so-called Revolutionary Guards,” he said,… pic.twitter.com/Das2g00Yd0 — Iran International English (@IranIntl_En) April 27, 2026



«Οι Ιρανοί είναι σαφώς ισχυρότεροι από ό,τι αναμενόταν και οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν ούτε μια πραγματικά πειστική στρατηγική στις διαπραγματεύσεις», σημείωσε.

«Το πρόβλημα με τέτοιου είδους συγκρούσεις είναι πάντα το εξής: δεν πρέπει απλώς να μπεις, πρέπει να βρεις και τον τρόπο να βγεις πάλι. Το είδαμε αυτό πολύ οδυνηρά στο Αφγανιστάν, επί 20 χρόνια. Το είδαμε στο Ιράκ», επεσήμανε.

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο Μερτς τόνισε πως οι ΗΠΑ «προφανώς εισήλθαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική», γεγονός που καθιστά ακόμη δυσκολότερο τον τερματισμό του.

Η διπλωματία της Τεχεράνης και το οικονομικό κόστος

Αναφερόμενοι στους χειρισμούς της ιρανικής ηγεσίας, ο Μερτς σημείωσε την ικανότητα της Τεχεράνης να ελίσσεται.

«Ειδικά από τη στιγμή που οι Ιρανοί προφανώς διαπραγματεύονται πολύ επιδέξια – ή απλώς, πολύ επιδέξια δεν διαπραγματεύονται. Ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία», είπε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία: «Προς το παρόν είναι μια αρκετά περίπλοκη κατάσταση. Και μας κοστίζει πολλά χρήματα. Αυτή η σύγκρουση, αυτός ο πόλεμος κατά του Ιράν, έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική μας παραγωγή».

Η προσφορά της Γερμανίας για το Ορμούζ

Κλείνοντας, ο Φρίντριχ Μερτς επιβεβαίωσε ότι η Γερμανία διατηρεί την προσφορά της για την αποστολή ναρκαλιευτικών πλοίων, με στόχο να βοηθήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου.

Ωστόσο, έθεσε μια σαφή προϋπόθεση: «Να τερματιστούν πρώτα οι εχθροπραξίες».

Με πληροφορίες από: Haaretz