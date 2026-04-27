Μερτς: «Ταπεινωμένες» οι ΗΠΑ από το Ιράν – Χωρίς στρατηγική εξόδου η σύγκρουση

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Friedrich Merz Φρίντριχ Μερτς
Φωτογραφία: Reuters

Σε μια ιδιαίτερα επικριτική τοποθέτηση για τη διαχείριση της κρίσης στη Μέση Ανατολή από τις ΗΠΑ προέβη τη Δευτέρα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

LIVE – 59η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε σχολείο στο Μάρσμπεργκ της δυτικής Γερμανίας, ο Μερτς προειδοποίησε ότι η σύγκρουση δεν αναμένεται να τερματιστεί σύντομα, κάνοντας λόγο για «ταπείνωση» της Ουάσινγκτον από την Τεχεράνη.

«Χωρίς πειστική στρατηγική οι Αμερικανοί»

Ο Γερμανός Καγκελάριος υπογράμμισε την έλλειψη σχεδιασμού από την πλευρά των ΗΠΑ, συγκρίνοντας την κατάσταση με προηγούμενες αποτυχημένες επεμβάσεις.


«Οι Ιρανοί είναι σαφώς ισχυρότεροι από ό,τι αναμενόταν και οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν ούτε μια πραγματικά πειστική στρατηγική στις διαπραγματεύσεις», σημείωσε.

«Το πρόβλημα με τέτοιου είδους συγκρούσεις είναι πάντα το εξής: δεν πρέπει απλώς να μπεις, πρέπει να βρεις και τον τρόπο να βγεις πάλι. Το είδαμε αυτό πολύ οδυνηρά στο Αφγανιστάν, επί 20 χρόνια. Το είδαμε στο Ιράκ», επεσήμανε.

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο Μερτς τόνισε πως οι ΗΠΑ «προφανώς εισήλθαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική», γεγονός που καθιστά ακόμη δυσκολότερο τον τερματισμό του.

Η διπλωματία της Τεχεράνης και το οικονομικό κόστος

Αναφερόμενοι στους χειρισμούς της ιρανικής ηγεσίας, ο Μερτς σημείωσε την ικανότητα της Τεχεράνης να ελίσσεται.

«Ειδικά από τη στιγμή που οι Ιρανοί προφανώς διαπραγματεύονται πολύ επιδέξια – ή απλώς, πολύ επιδέξια δεν διαπραγματεύονται. Ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία», είπε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία: «Προς το παρόν είναι μια αρκετά περίπλοκη κατάσταση. Και μας κοστίζει πολλά χρήματα. Αυτή η σύγκρουση, αυτός ο πόλεμος κατά του Ιράν, έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική μας παραγωγή».

Η προσφορά της Γερμανίας για το Ορμούζ

Κλείνοντας, ο Φρίντριχ Μερτς επιβεβαίωσε ότι η Γερμανία διατηρεί την προσφορά της για την αποστολή ναρκαλιευτικών πλοίων, με στόχο να βοηθήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου.

Ωστόσο, έθεσε μια σαφή προϋπόθεση: «Να τερματιστούν πρώτα οι εχθροπραξίες».

Με πληροφορίες από: Haaretz

Φαρμακοποιοί: Το φάρμακο δεν είναι εμπόρευμα και δέμα προς παράδοση

Η κλινική έρευνα στο επίκεντρο του Delphi Economic Forum με πρωτοβουλία του HACRO

Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς για καύσιμα: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις

Ακαθάριστα οικόπεδα: Τι αλλάζει στην προθεσμία, στα πρόστιμα και τους ελέγχους μετά τη νέα ΚΥΑ – Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

Γιατί ορισμένοι γαλαξίες τύπου «starburst» σταματούν μυστηριωδώς τη δραστηριότητά τους; Τι δείχνει νέα μελέτη

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αρχίσει να γίνεται βαρετή – «Είναι απλώς ένα ακόμη μέρος της δουλειά»
16:22 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Ουκρανία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 26 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις – Μεταξύ τους παιδιά

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 26 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις κατά το τ...
16:06 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Σρι Λάνκα: Συνελήφθησαν 22 Βουδιστές μοναχοί με 110 κιλά κάνναβης – Το ταξίδι και ο άγνωστος χορηγός

Είκοσι δύο μοναχοί συνελήφθησαν στη Σρι Λάνκα, όταν τελωνειακοί υπάλληλοι εντόπισαν συνολικά 1...
10:30 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Με λαμπρότητα η παρέλαση της ελληνικής ομογένειας στην καρδιά του Μανχάταν: Σημαίες, άρματα και υπερηφάνεια – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Με τη συμμετοχή χιλιάδων ομογενών, δεκάδων συλλόγων, κοινοτήτων, σχολείων και οργανώσεων από τ...
09:41 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

ΗΠΑ: «Καταιγίδα» θεωριών συνωμοσίας μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών – Πώς «χτίστηκε» το χάος σε λίγα λεπτά

Λίγες μόλις ώρες μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο δείπνο των ...
LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς