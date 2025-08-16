Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του – «Για εμάς αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του – Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά»

Την πρώτη της επίσημη αντίδραση σχετικά με τον πρόσφατο εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη σε ψυχιατρική κλινική είχε η οικογένεια του γνωστού τραγουδιστή.

Με ανακοίνωση που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της οικογένειας, Σπύρο Βλάσση, δίνεται έμφαση στην κατάσταση της υγείας του και ξεκαθαρίζεται πως δεν πρόκειται να ακολουθήσει καμία δημόσια αντιπαράθεση.

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, η οποία κάνει σαφές πως η οικογένεια δεν προτίθεται να εμπλακεί σε δημόσιο διάλογο ή αντιπαραθέσεις σχετικά με το ζήτημα.

«Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας», τονίζεται, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Παράλληλα, η οικογένεια καλεί οποιονδήποτε τρίτο να σεβαστεί τη σοβαρότητα της κατάστασης και να απόσχει από δηλώσεις, τουλάχιστον όσο διαρκεί ο κίνδυνος για την υγεία του Γιώργου Μαζωνάκη. «Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας:

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό».

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Σπύρος Βλάσσης