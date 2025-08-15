Γιώργος Μαζωνάκης: «Ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μας να κάνει κακό ο ένας στον άλλον» – Όταν είχε «λυγίσει» για την οικογένειά του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο επιτυχημένους τραγουδιστές του ελληνικού πενταγράμμου. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 κατάφερε να ξεχωρίσει για την φωνή του, αλλά και για την ιδιαίτερη παρουσία του, και να διαγράψει μία μεγάλη και λαμπρή πορεία στον χώρο της μουσικής.

Παρά την επιτυχημένη καριέρα του, ο Γιώργος Μαζωνάκης προσπαθούσε και είχε καταφέρει να διαφυλάξει ένα μεγάλο μέρος της προσωπικής του ζωή. Ωστόσο τον τελευταίο ένα χρόνο ο βίος του τραγουδιστή βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, κυρίως λόγω της δικαστικής διαμάχης με την αδελφή του Βάσω.

Το απόγευμα της Πέμπτης (14/8), έγινε γνωστό πως ο σπουδαίος καλλιτέχνης νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, έπειτα από εισαγγελική εντολή. Λίγες ώρες αργότερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε την δική του απάντηση, για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, μέσω δήλωσης που συνέταξε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Γεώργιος Β. Μερκουλίδης.

Στη δήλωσή του, ο τραγουδιστής τόνισε ότι είναι «υγιής, ακμαίος και δυνατός» και ανέφερε ότι πρόσωπα του στενού του οικογενειακού περιβάλλοντος τον «τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί», ενώ χωρίς να αναφέρει ονόματα αποκάλυψε πως πρόκειται για άτομα με τα οποία είχε δικαστική διένεξη και ετοιμαζόταν αρχές Σεπτεμβρίου «να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα».

Όταν είχε «λυγίσει» για την οικογένειά του

Τον Μάρτιο του 2021 ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δώσει συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ για το «Tik Talk». Μάλιστα, στη διάρκεια της εκπομπής προβλήθηκε ένα βίντεο με την μητέρα του, η οποία είχε μιλήσει με πολύ συγκινητικά λόγια για εκείνον.

Ο καλλιτέχνης βλέποντας την μητέρα του «λύγισε» και αναφέρθηκε στην οικογένειά τους, την οποία είχε χαρακτηρίσει «πολύ δεμένη».

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εξομολογηθεί πως: «Συγχωρέστε με… Όσο βλέπω τον εαυτό μου ή τους γονείς μου, είμαι πια λίγο περισσότερο ευσυγκίνητος. Δεν ξέρω… Σκέφτομαι ό,τι έχω περάσει και πώς μέσα από όλα αυτά τα χρόνια κράτησα το όνομα μου μόνος μου και είναι συγκινητικό».

«Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω σε αυτούς τους ανθρώπους που με έφεραν στη γη, στους ανθρώπους τους δικούς μου και ένα ευχαριστώ στο Θεό που με κρατάει έτσι!», είχε προσθέσει.

Ακόμα, ο τραγουδιστής είχε πει ότι: «Είμαστε πολύ δεμένη οικογένεια και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Με την έννοια ότι και στις οικογένειες που είναι δεμένες υπάρχουν επίσης προβλήματα, γιατί ο ένας μπαίνει στη ζωή του άλλου. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να σκέφτεσαι καθαρά για τις αδελφές σου, για τους αδελφούς σου, για τους γονείς σου.

Αλλά είμαστε μια οικογένεια που ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μας, σε κανέναν, το γεγονός να είναι εις βάρος των άλλων ή να κάνει κακό ο ένας στον άλλον. Ποτέ!».