Δέσποινα Βανδή: Στέλνει τις ευχές της για τον Δεκαπενταύγουστο φορώντας το μαύρο μπικίνι της – Βίντεο

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δέσποινα Βανδή - Δήλωση από τον δικηγόρο της
Πηγή: Instagram/desp1navandi

Στην Κρήτη βρίσκεται αυτή την περίοδο η Δέσποινα Βανδή, όπου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Παρασκευή 15 Αυγούστου σήμερα και η επιτυχημένη ερμηνεύτρια με αφορμή τη μεγάλη ημέρα για την Ορθοδοξία, θέλησε να ευχηθεί στους ακολούθους της στο Instagram, αλλά και να ευχαριστήσει όσους τις έστειλαν μηνύματα για την ονομαστική της εορτή, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, η Δέσποινα Βανδή φορώντας ένα μαύρο μπικίνι αναφέρει ότι: «Χρόνια πολλά παιδιά με υγεία, αγάπη, χαρές μόνο, σε όσους και όσες γιορτάζουν και όχι μόνο φυσικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις χιλιάδες ευχές που μου στέλνετε. Όπου και αν είστε να περνάτε όμορφα».

«Εγώ βρίσκομαι στην πανέμορφη Κρήτη, ξέρετε ότι είναι ένας τόπος που αγαπώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι σας εύχομαι και του χρόνου να είμαστε γεροί, να ανταλλάξουμε και πάλι ευχές», πρόσθεσε στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram, η αγαπημένη τραγουδίστρια.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Despina Vandi (@desp1navandi)

