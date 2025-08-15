Άντζελα Δημητρίου: Η ανάρτηση της «Λαίδη» για τα γενέθλιά της και οι τρυφερές ευχές της Όλγας Κιουρτσάκη

Η Άντζελα Δημητρίου έχει ζήσει μία μυθιστορηματική ζωή με δύσκολες στιγμές αλλά και πάρα πολλές επιτυχίες. Εργάζεται από τα 14 της ως τραγουδίστρια και το όνομά της έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ελληνική δισκογραφία. Η «Λαίδη» του πενταγράμμου το βράδυ της Πέμπτης (14/8) γιόρτασε τα γενέθλιά της και έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η Άντζελα Δημητρίου δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο σβήνει τα κεράκια της τούρτας της και στη λεζάντα έγραψε: «Η αγάπη σας και η στήριξη σας όλα αυτά τα χρόνια είναι το πιο μεγάλο μου δώρο! Η σημερινή μέρα γέμισε με τις ευχές και τα λόγια που με συγκινούν πολύ… Σήμερα η τούρτα έχει “ένα κεράκι”, αλλά η καρδιά μου έχει το φως όλου του κόσμου!».

Όπως είναι φυσικό δεκάδες ήταν οι θαυμαστές της που έσπευσαν να της ευχηθούν κάτω από την ανάρτησή της, όμως 1 ήταν το σχόλιο που ξεχώρισε, αυτό της κόρης της Όλγας Κιουρτσάκη.

Το λατρεμένο παιδί της Άντζελας Δημητρίου θέλησε να ευχηθεί στη μητέρα του και δημόσια, κάνοντας ένα πολύ τρυφερό σχόλιο. Σε αυτό, η Όλγα Κιουρτσάκη ανέφερε: «Μανούλα μου χρόνια πολλά να τα 100στήσεις να σε χαιρόμαστε όλοι, να έχεις υγεία, αγάπη δηλαδή την αγάπη μας και όλα τα καλά του Θεού!!! Σ’ αγαπώ από εδώ ως το άπειρο!!!».