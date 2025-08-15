Γιώργος Μαζωνάκης: «Και κάποιοι ίσως και να χαίρονται» – Το ξέσπασμα του δημοσιογράφου, Τάσου Τεργιάκη

Εύη Κατσώλη

Γιώργος Μαζωνάκης

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε χθες η είδηση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πέρασε την είσοδο κρατικού ψυχιατρικού ιδρύματος.

Ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης αντέδρασε έντονα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κάνοντας μια ανάρτηση στην οποία εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του απέναντι σε όσους ίσως αντιμετωπίζουν το γεγονός με χαιρεκακία.

Ο ίδιος ανέβασε μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη και έγραψε χαρακτηριστικά: «Και κάποιοι ίσως και να χαίρονται».

Γιώργος Μαζωνάκης για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική: «Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα της οικογένειάς μου»

Σημειώνεται ότι σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, τονίζονται τα εξής:

«Εξ ονόματος του εντολέα μου Γιώργου Μαζωνάκη, σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Ξαφνικά σήμερα το πρωί γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου με περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

Σύμφωνα με το νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος και βαθμού υποβάλλουν αίτημα στον εισαγγελέα, ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας, γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή, τότε ο εντολέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενή σε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος, με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν, αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, επειδή η μεθόδευση και κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του 15 Αύγουστου με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί σαββατοκύριακο, εκφράζω την αγανάκτησή μου για την άθλια, κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων.

Ο Ναπολέοντας έλεγε νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο αλλά αυτός που επικρατεί. Σας ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και την αγάπη σας. Είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός».

