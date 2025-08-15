Δεκαπενταύγουστος 2025: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα

Δεν θα είναι σήμερα ανοιχτά τα περισσότερα σούπερ μάρκετ της χώρας, τα εμπορικά καταστήματα αλλά και τα πολυκαταστήματα λόγω Δεκαπενταύγουστου.

Υπενθυμίζεται πως η σημερινή ημέρα θεωρείται υποχρεωτική αργία από τον νόμο και κατά τη διάρκειά της δεν επιτρέπεται να λειτουργούν οι επιχειρήσεις εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και τις αργίες.

Σούπερ μάρκετ: Ποια θα είναι σήμερα ανοιχτά και ποια κλειστά

Επίσης επισημαίνεται πως ορισμένα από τα σούπερ μάρκετ που θα λειτουργήσουν σήμερα είτε έως τις 10μμ είτε έως τις 11μμ είναι μεταξύ άλλων τα AB Shop & Go και τα MyMarket Local αλλά και τα καταστήματα της αλυσίδας OK Market. Το ωράριο λειτουργίας τους διαμορφώνεται ανάλογα με το κατάστημα και την περιοχή.

Ωστόσο κλειστά θα είναι τα σούπερ μάρκετ όπως ο Σκλαβενίτης, ο ΑΒ Βασιλόπουλος, ο Μασούτης, ο Κρητικός, ο Γαλαξίας, το LIDL και το My Market.

Σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές που θέλουν να κάνουν σήμερα τα ψώνια τους σε σούπερ μάρκετ θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του καταστήματος που τους ενδιαφέρει, προκειμένου να ενημερωθούν για το ωράριο λειτουργίας του ή για το εάν αυτό θα είναι ανοιχτό.

Τι ισχύει για τις 16 Αυγούστου

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο, 16 Αυγούστου τα σούπερ μάρκετ δηλαδή από τις 8 το πρωί – 8μμ.