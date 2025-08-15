Πανεύκολη συνταγή για μπάρες πρωινού με ροδάκινο και βρώμη – Το σνακ που θα λατρέψετε

Οι μπάρες ροδάκινου-βρώμης είναι ο ιδανικός τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας ή να τις απολαύσετε ως μεσημεριανό σνακ. Φτιαγμένες με βρώμη, πλούσια σε φυτικές ίνες, ώριμα ροδάκινα και μια πινελιά καστανής ζάχαρης, αποτελούν την ιδανική επιλογή για ένα γρήγορο και υγιεινό γεύμα ή σνακ.
Υλικά για τη συνταγή
- 2 μέτρια ροδάκινα, ψιλοκομμένα (περίπου 2 1/2 φλιτζάνια )
- 6 κουταλιές της σούπας σκούρα καστανή ζάχαρη, χωρισμένη
- 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού
- ¾ κουταλάκι του γλυκού αλάτι, χωρισμένο
- ⅔ φλιτζάνι πλήρες γάλα
- 2 μεγάλα αυγά
- 1 κουταλιά της σούπας σπόροι chia
- 1 κουταλιά της σούπας εκχύλισμα βανίλιας
- ½ κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ
- ½ κουταλάκι του γλυκού τριμμένη κανέλα
- ½ κουταλάκι του γλυκού τριμμένο κάρδαμο
- 2 ½ φλιτζάνια νιφάδες βρώμης
Οδηγίες
- Σε μια μικρή κατσαρόλα, ανακατέψτε τα ψιλοκομμένα ροδάκινα, 1 1/2 κουταλιά της σούπας καστανή ζάχαρη, 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού και ¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι.
- Μαγειρέψτε σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να αρχίσει να σιγοβράζει.
- Χαμηλώστε τη φωτιά σε μέτρια προς χαμηλή και συνεχίστε το μαγείρεμα, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι τα ροδάκινα να μαλακώσουν και να βγάλουν τους χυμούς τους, για περίπου 12 λεπτά.
- Μεταφέρετε τα σε ένα μικρό πυρίμαχο μπολ και αφήστε τα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου, για περίπου 30 λεπτά.
- Εν τω μεταξύ, προθερμάνετε τον φούρνο στους 170°C. Ψεκάστε ελαφρώς ένα τετράγωνο ταψί 20 εκατοστών με αντικολλητικό σπρέι μαγειρικής. Χτυπήστε σε ένα μεγάλο μπολ ⅔ φλιτζάνι γάλα, 2 αυγά, 1 κουταλιά της σούπας σπόρους chia, 1 κουταλιά της σούπας βανίλια, ½ κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ, την κανέλα και το κάρδαμο, και τις υπόλοιπες 4½ κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη και ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι μέχρι να ομογενοποιηθούν.
- Ενσωματώστε 2 ½ φλιτζάνια βρώμη στο μείγμα γάλακτος μέχρι να ομογενοποιηθούν. Ρίξτε με ένα κουτάλι περίπου τη μισή (περίπου 1 φλιτζάνι) ποσότητα από το μείγμα βρώμης στο προετοιμασμένο ταψί και απλώστε την ομοιόμορφα. Ρίξτε με ένα κουτάλι 1 φλιτζάνι από το μείγμα ροδάκινου πάνω από το μείγμα βρώμης και απλώστε το υπόλοιπο μείγμα βρώμης πάνω από τα ροδάκινα. Γαρνίρετε με το υπόλοιπο ½ φλιτζάνι μείγμα ροδάκινου.
- Ψήστε μέχρι να ροδίσει, για 25 με 30 λεπτά. Αφήστε το να κρυώσει στο ταψί πάνω σε σχάρα για 5 λεπτά πριν το κόψετε σε φέτες.