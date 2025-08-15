Πανεύκολη συνταγή για μπάρες πρωινού με ροδάκινο και βρώμη – Το σνακ που θα λατρέψετε

Οι μπάρες ροδάκινου-βρώμης είναι ο ιδανικός τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας ή να τις απολαύσετε ως μεσημεριανό σνακ. Φτιαγμένες με βρώμη, πλούσια σε φυτικές ίνες, ώριμα ροδάκινα και μια πινελιά καστανής ζάχαρης, αποτελούν την ιδανική επιλογή για ένα γρήγορο και υγιεινό γεύμα ή σνακ.

Υλικά για τη συνταγή

2 μέτρια ροδάκινα, ψιλοκομμένα (περίπου 2 1/2 φλιτζάνια )

6 κουταλιές της σούπας σκούρα καστανή ζάχαρη, χωρισμένη

1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού

¾ κουταλάκι του γλυκού αλάτι, χωρισμένο

⅔ φλιτζάνι πλήρες γάλα

2 μεγάλα αυγά

1 κουταλιά της σούπας σπόροι chia

1 κουταλιά της σούπας εκχύλισμα βανίλιας

½ κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

½ κουταλάκι του γλυκού τριμμένη κανέλα

½ κουταλάκι του γλυκού τριμμένο κάρδαμο

2 ½ φλιτζάνια νιφάδες βρώμης

Οδηγίες