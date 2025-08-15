Φωτιές: Βελτιωμένη η εικόνα στα πύρινα μέτωπα σε Αχαΐα και Στρατώνι – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Χίο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιές: Βελτιωμένη η εικόνα στα πύρινα μέτωπα σε Αχαΐα και Στρατώνι – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Χίο

Βελτιωμένη είναι η εικόνα σήμερα (15/08) στα πύρινα μέτωπα σε Χίο και Αχαΐα – δύο περιοχές όπου σημειώθηκαν καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις, ζώα και περιουσίες, από τη φωτιά που κατέκαιγε τα πάντα στο πέρασμά της, τις προηγούμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, στη Χίο ενεργό παραμένει το μέτωπο μεταξύ των χωριών Λεπτόποδα και Καμπιά. Καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας δόθηκαν μεγάλες μάχες για να μην επεκταθεί και πλησιάσει η φωτιά τον οικισμό των Καμπιών, για τον οποίο είχε δοθεί από το 112 εντολή εκκένωσης.

Στα υπόλοιπα μέτωπα της πυρκαγιάς ουσιαστικά δεν υπάρχουν σοβαρές ενεργές εστίες, ενδεχομένως μικροφωτιές και περισσότερο μέσα σε ήδη καμένες εκτάσεις, σύμφωνα με το astraparis.gr.

Sτην Αχαΐα βελτιωμένη φαίνεται η εικόνα της πυρκαγιάς στον Μπάλα. Δύο προσαγωγές για την χθεσινή αναζωπύρωση στην περιοχή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πολύ αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
08:34 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Δεκαπενταύγουστος 2025: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα

Δεν θα είναι σήμερα ανοιχτά τα περισσότερα σούπερ μάρκετ της χώρας, τα εμπορικά καταστήματα αλ...
08:23 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Δεκαπενταύγουστος στις άγνωστες Παναγιές: Σε ένα ηφαίστειο, στον γκρεμό, στη λίμνη, η γοργόνα και… του Χάρου

Η Παναγιά η μάνα, η προστάτιδα, το απάγκιο του πόνου, η ελπίδα και το θαύμα, είναι παντού. Γύρ...
07:49 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Παρακολουθήστε απευθείας τη Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Δείτε το βίντεο:
07:17 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Καιρός: Υποχώρηση των ανέμων με μικρή πτώση της θερμοκρασίας – «Πορτοκαλί» συναγερμός για πυρκαγιές σχεδόν σε όλη τη χώρα

Εξασθενούν παροδικά κατά τόπους οι βοριάδες, ενώ τοπικές νεφώσεις ίσως φέρουν και βροχές την Π...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»