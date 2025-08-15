Φωτιές: Βελτιωμένη η εικόνα στα πύρινα μέτωπα σε Αχαΐα και Στρατώνι – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Χίο

Βελτιωμένη είναι η εικόνα σήμερα (15/08) στα πύρινα μέτωπα σε Χίο και Αχαΐα – δύο περιοχές όπου σημειώθηκαν καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις, ζώα και περιουσίες, από τη φωτιά που κατέκαιγε τα πάντα στο πέρασμά της, τις προηγούμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, στη Χίο ενεργό παραμένει το μέτωπο μεταξύ των χωριών Λεπτόποδα και Καμπιά. Καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας δόθηκαν μεγάλες μάχες για να μην επεκταθεί και πλησιάσει η φωτιά τον οικισμό των Καμπιών, για τον οποίο είχε δοθεί από το 112 εντολή εκκένωσης.

Στα υπόλοιπα μέτωπα της πυρκαγιάς ουσιαστικά δεν υπάρχουν σοβαρές ενεργές εστίες, ενδεχομένως μικροφωτιές και περισσότερο μέσα σε ήδη καμένες εκτάσεις, σύμφωνα με το astraparis.gr.

Sτην Αχαΐα βελτιωμένη φαίνεται η εικόνα της πυρκαγιάς στον Μπάλα. Δύο προσαγωγές για την χθεσινή αναζωπύρωση στην περιοχή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πολύ αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.