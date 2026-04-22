Παύλος Σταματόπουλος για την περιπέτεια της υγείας του: «Μου είπαν μετά ότι ήταν μία πολύ δύσκολη κατάσταση»

Στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήταν καλεσμένος το πρωί της Τετάρτης 22 Απριλίου, ο Παύλος Σταματόπουλος. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε και στην περιπέτεια που είχε περάσει με την υγεία του, πριν από κάποια χρόνια.

Μιλώντας με την Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της, ο Παύλος Σταματόπουλος εξομολογήθηκε πως: «Εμένα η χαρά μου είναι να πηγαίνω να κάνω εξετάσεις. Πηγαίνω κάθε έξι μήνες και κάθε φορά που βλέπω τη μητέρα μου στον ύπνο μου».

«Δηλαδή, ενώ το καλοκαίρι είχα κάνει εξετάσεις, είδα τη μητέρα μου στον ύπνο μου και μου λέει: “Αυτή την εξέταση την έκανες;”. Πήγα την επόμενη μέρα το πρωί και έκανα την εξέταση. Νομίζω ότι είναι υποσυνείδητο. Επειδή εγώ έχω όλη αυτή την αγωνία των εξετάσεων, εμφανίζεται με διάφορους τρόπους», εξήγησε στη συνέχεια.

«Ήταν θέμα ωρών»

Αναφερόμενος στη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, ο Παύλος Σταματόπουλος είπε ότι: «Πριν από τέσσερα χρόνια πέρασα πνευμονική εμβολή. Οι αρτηρίες μου βούλωσαν σε όλο το αριστερό πόδι. Μου είπαν μετά ότι ήταν μία πολύ δύσκολη κατάσταση, η οποία ήταν θέμα ωρών. Επειδή μεσολάβησε ένα ταξίδι στη Μαδρίτη και όταν έφτασα στο αεροδρόμιο γενικότερα ένιωθα το πόδι μου κάπως περίεργα, αλλά είχα κάποιες δουλειές και είπα ότι θα πάω στον γιατρό την επόμενη μέρα».

«Ευτυχώς ο γιατρός είναι κολλητός μου φίλος, ο παθολόγος μου, μου είπε “έλα, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα”. Με το που με εξέτασε μου είπε “ελπίζω, να μην έχεις δουλειές αυτές τις ημέρες, γιατί μπαίνεις στο νοσοκομείο”. Μπήκα στο νοσοκομείο, εγχείρηση, εντατική, διασωλήνωση, και δέκα μέρες νοσηλεία», πρόσθεσε.