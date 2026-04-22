Παύλος Σταματόπουλος για την περιπέτεια της υγείας του: «Μου είπαν μετά ότι ήταν μία πολύ δύσκολη κατάσταση»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Παύλος Σταματόπουλος
Φωτογραφία: Instagram/pavlosstamatopoulos

Στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήταν καλεσμένος το πρωί της Τετάρτης 22 Απριλίου, ο Παύλος Σταματόπουλος. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε και στην περιπέτεια που είχε περάσει με την υγεία του, πριν από κάποια χρόνια.

Παύλος Σταματόπουλος: «Δεν μου αρέσει να ακούω στην ίδια πρόταση εγκυμοσύνη και νούμερα»

Μιλώντας με την Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της, ο Παύλος Σταματόπουλος εξομολογήθηκε πως: «Εμένα η χαρά μου είναι να πηγαίνω να κάνω εξετάσεις. Πηγαίνω κάθε έξι μήνες και κάθε φορά που βλέπω τη μητέρα μου στον ύπνο μου».

«Δηλαδή, ενώ το καλοκαίρι είχα κάνει εξετάσεις, είδα τη μητέρα μου στον ύπνο μου και μου λέει: “Αυτή την εξέταση την έκανες;”. Πήγα την επόμενη μέρα το πρωί και έκανα την εξέταση. Νομίζω ότι είναι υποσυνείδητο. Επειδή εγώ έχω όλη αυτή την αγωνία των εξετάσεων, εμφανίζεται με διάφορους τρόπους», εξήγησε στη συνέχεια.

Παύλος Σταματόπουλος: Κάνει push-ups με τον Κωνσταντίνο Βασάλο – Η αντίδραση της Σίσσυς Χρηστίδου

«Ήταν θέμα ωρών»

Αναφερόμενος στη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, ο Παύλος Σταματόπουλος είπε ότι: «Πριν από τέσσερα χρόνια πέρασα πνευμονική εμβολή. Οι αρτηρίες μου βούλωσαν σε όλο το αριστερό πόδι. Μου είπαν μετά ότι ήταν μία πολύ δύσκολη κατάσταση, η οποία ήταν θέμα ωρών. Επειδή μεσολάβησε ένα ταξίδι στη Μαδρίτη και όταν έφτασα στο αεροδρόμιο γενικότερα ένιωθα το πόδι μου κάπως περίεργα, αλλά είχα κάποιες δουλειές και είπα ότι θα πάω στον γιατρό την επόμενη μέρα».

«Ευτυχώς ο γιατρός είναι κολλητός μου φίλος, ο παθολόγος μου, μου είπε “έλα, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα”. Με το που με εξέτασε μου είπε “ελπίζω, να μην έχεις δουλειές αυτές τις ημέρες, γιατί μπαίνεις στο νοσοκομείο”. Μπήκα στο νοσοκομείο, εγχείρηση, εντατική, διασωλήνωση, και δέκα μέρες νοσηλεία», πρόσθεσε.

Παύλος Σταματόπουλος για Γερμανού – Σπυροπούλου: «Ήταν μία συνεργασία που πέρασε από διάφορα κύματα, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση»

7 σημάδια ότι η φιλία σας δεν θα αντέξει στον χρόνο

Νέο κτηριακό συγκρότημα στο «Αττικόν» με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Θετικό το α’ τρίμηνο του 2026 για τα ξενοδοχεία της Αθήνας – «Επιβράδυνση» τον Μάρτιο

Boυλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων – Όλα όσα προβλέπει

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:55 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Πέτρος Ιακωβίδης: «Δεν είμαι καθόλου ζηλιάρης – Άμα δεν τα βρίσκεις, το διαλύεις»

Στην κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή μίλησε ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ο επιτυχημένος ερ...
22:24 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Αντίνοος Αλμπάνης για τον καρκίνο: «Έχει μία αγριάδα όλο αυτό, το οποίο σε κάνει να είσαι αμήχανος και πάρα πολύ μόνος»

Ο Αντίνοος Αλμπάνης ήταν καλεσμένος στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής των «Rainbow M...
21:38 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ρία Ελληνίδου: Η τρυφερή εξομολόγηση για τους γονείς της – «Έκαναν μεγάλη θυσία και για εμένα και για τα αδέλφια μου…»

Με πολύ τρυφερά λόγια μίλησε η Ρία Ελληνίδου για τους γονείς της, σε δηλώσεις που παραχώρησε σ...
20:22 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ιάσονας Μανδηλάς για την πρόταση γάμου στον σύντροφό του: «Ο μπαμπάς μου είχε πάρει σαμπάνια για να ανοίξουμε»

Στις αρχές Απριλίου, ο Ιάσονας Μανδηλάς με ένα πολύ συγκινητικό βίντεο στο Instagram, αποκάλυψ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης