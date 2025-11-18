Την αντίδραση του Παύλου Σταματόπουλου, προκάλεσε η δήλωση του Πέτρου Κωστόπουλου ότι «όταν υπάρχει μία εγκυμοσύνη σε μια εκπομπή, οι γυναίκες τη βλέπουν περισσότερο». Ο παρουσιαστής μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», εξέφρασε την ενόχλησή του.

Αρχικά αναφέρθηκε στη δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κώστα Τσουρό και τον Χάρη Λεμπιδάκη, η οποία δημιουργήθηκε μετά την αποχώρηση του δεύτερου από την εκπομπή του πρώτου. «Η σεζόν μέχρι στιγμής είναι ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Ελπίζω αυτό να ισορροπήσει και να βρούμε τα πατήματά μας. Με προβληματίζει που εύκολα μπορείς να πεις τι έχει ειπωθεί πίσω από την κλειστή πόρτα ενός γραφείου. Αν το έκανε γιατί θεώρησε ότι αδικήθηκε, δεν ξέρω, υπάρχουν κι άλλοι τρόποι για να εκτονωθεί αυτό. Νομίζω ότι ήταν άδικος προς τον Κώστα» είπε ο Παύλος Σταματόπουλος.

«Δεν μου αρέσει να ακούω στην ίδια πρόταση εγκυμοσύνη και νούμερα. Γιατί είναι κάτι πραγματικά πολύ προσωπικό ενός ανθρώπου και όταν τοποθετείς κάτι τόσο ιδιαίτερο δίπλα σε κέρδη και τηλεθέαση, μου καταστρέφει την ωραία στιγμή» δήλωσε στην συνέχεια για την δήλωση του Πέτρου Κωστόπουλου.