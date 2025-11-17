Συναγερμός στην Ευρώπη για ρωσική επίθεση: «Είμαστε σε προπολεμική περίοδο» λέει ο αρχηγός του Στρατού της Πολωνίας – Η προειδοποίηση της Γερμανίας

Αυξημένη είναι η ανησυχία που επικρατεί στην Ευρώπη, καθώς ολοένα και περισσότεροι αξιωματούχοι εκφράζουν τον σκεπτικισμό τους για πιθανές επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας και του ενδεχομένου επέκτασης του πολέμου στην Ουκρανία στην υπόλοιπη γηραιά Ήπειρο.

Μετά τη δήλωση του υπουργού Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος σε μία δραματική προειδοποίηση προς το ΝΑΤΟ ανέφερε ότι το περασμένο καλοκαίρι μπορεί να ήταν «το τελευταίο ειρηνικό» για την Ευρώπη, απευθύνοντας σκληρή προειδοποίηση στο ΝΑΤΟ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Πολωνίας, Βίσλαβ Κούκουλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τις ενέργειες της Ρωσίας.

Μιλώντας στον πολωνικό ραδιοφωνικό σταθμό Jedynka, ο Βίσλαβ Κούκουλα δήλωσε ότι η χώρα του βρίσκεται ουσιαστικά σε «προπολεμική κατάσταση».

«Ειλικρινά, βρισκόμαστε πάντα σε προπολεμική περίοδο, όπως και η περίοδος του Ψυχρού Πολέμου ήταν μια τέτοια προπολεμική περίοδος. Είναι θέμα διαχείρισης αυτής της προπολεμικής περιόδου, της οικοδόμησης μιας λεγόμενης αποτελεσματικής πολιτικής αποτροπής, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις αμυντικές μας ικανότητες, αλλά και στη στάση των πολιτών», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ότι σήμερα όλα εξαρτώνται από τη θέση της ίδιας της Πολωνίας και των κρατών μελών του ΝΑΤΟ — αν μπορούν να αποτρέψουν αποτελεσματικά τις απειλές και να επενδύσουν στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση από τι εξαρτάται το αν θα πλησιάσουμε περισσότερο την προπολεμική ή την ψυχροπολεμική εποχή, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Πολωνίας απάντησε ότι «εξαρτάται από τη στάση μας. – Από το αν (…) ως κοινωνία, ως κράτος ή ως κράτη του ΝΑΤΟ θα αντισταθούμε αποφασιστικά, θα δημιουργήσουμε ουσιαστικά έναν ψυχρό πόλεμο 2.0, δηλαδή θα επενδύσουμε σημαντικά στις αμυντικές μας δυνατότητες και θα δηλώσουμε σαφώς ότι κάθε επίθεση εναντίον των κρατών του ΝΑΤΟ ή του εδάφους μας θα έχει ως αποτέλεσμα μια αποφασιστική αντίδραση και μεγάλο κίνδυνο για τον πιθανό επιτιθέμενο, δηλαδή τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Σύμφωνα με τον στρατηγό, οι ενέργειες που καταγράφονται από τις υπηρεσίες πληροφοριών έχουν ως στόχο να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην κυβέρνηση, τις δυνάμεις ασφαλείας και τους βασικούς κρατικούς θεσμούς.

«Ο εχθρός δημιουργεί ένα περιβάλλον που ευνοεί την επιθετικότητα στο πολωνικό έδαφος», είπε ο στρατηγός, συγκρίνοντας την κατάσταση με τα γεγονότα του 1939.

Όταν ρωτήθηκε τι υποδηλώνει η σειρά κυβερνοεπιθέσεων και πράξεων σαμποτάζ που καταγράφηκαν στην Πολωνία, απάντησε ότι πιστεύει ότι ο εχθρός έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για πόλεμο. «Δημιουργεί εδώ ένα περιβάλλον που αποσκοπεί στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης του κοινού στην κυβέρνηση, σε βασικούς θεσμούς όπως οι ένοπλες δυνάμεις και η αστυνομία, και στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για πιθανή επιθετικότητα στο πολωνικό έδαφος», δήλωσε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Πολωνίας.

«Δεν είμαστε ανυπεράσπιστοι. Διαθέτουμε όλο το οπλοστάσιο των μέσων για να ανταποκριθούμε σε τέτοιες απειλές είτε συμμετρικά είτε ασύμμετρα», πρόσθεσε ο Κούκουλα, διαβεβαιώνοντας ότι η Πολωνία είναι έτοιμη να αντιδράσει σε οποιαδήποτε καταστροφική ενέργεια του αντιπάλου.

Πιστορίους: Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι, η Ρωσία ενδέχεται να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ νωρίτερα

Σε συνέντευξή του στη Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν κρύβει» τις αυτοκρατορικές του φιλοδοξίες, στις οποίες οι ελευθερίες και η ασφάλεια της Ευρώπης «δεν έχουν κανένα νόημα».

«Πάντα θεωρούσαμε ότι μια ρωσική επίθεση κατά του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να συμβεί το 2029. Τώρα όμως ακούμε εκτιμήσεις που υποδεικνύουν πιθανή κλιμάκωση ήδη από το 2028, ενώ ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί πιστεύουν ακόμη και ότι έχουμε ήδη ζήσει το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός.

Ο Πιστόριους υποστηρίζει ότι οι στρατοί του ΝΑΤΟ χρειάζονται επειγόντως εκσυγχρονισμό και επανεξοπλισμό, υποστηρίζοντας ότι ο κίνδυνος πολέμου δεν είναι θεωρητικός, αλλά απαιτεί προετοιμασία και αποφασιστικότητα από τα κράτη της Συμμαχίας. Όπως σημείωσε, το ΝΑΤΟ διαθέτει σημαντικές αποτρεπτικές δυνατότητες, μεταξύ των οποίων και πυρηνικά όπλα, γεγονός που – κατά τον ίδιο – συμβάλλει στη διατήρηση της σταθερότητας, παρά την αύξηση των εντάσεων.

Η Γερμανία προετοιμάζεται γι΄ αυτό. Από το 2027, οι πολίτες θα υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις για να προσδιοριστούν οι μελλοντικοί στρατιώτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να δημιουργήσει μια μεγάλη εφεδρική δύναμη για να ενισχύσει την άμυνα της χώρας.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεσμεύτηκε νωρίτερα να κάνει την Bundeswehr τον ισχυρότερο στρατό της Ευρώπης. Ο Πιστόριους δήλωσε ότι, σε περίπτωση επίθεσης, η Γερμανία είναι έτοιμη να «σκοτώσει Ρώσους στρατιώτες».

Σύμφωνα με τον Γερμανό υπουργό Άμυνας, η ειρήνη επιβιώνει μόνο μέσω της δύναμης και της ετοιμότητας για άμυνα.

Ζαχάροβα: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιος είναι επιτιθέμενος

Έντονη ήταν η αντίδραση της Μόσχα στις δηλώσεις του Πιστόριους ότι η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, απάντησε στα σχόλια του Γερμανού υπουργού Άμυνας, δηλώνοντας στο TASS ότι «Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για το ποιος είναι ο επιτιθέμενος».