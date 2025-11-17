Πολωνία: H έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή οφείλεται σε δολιοφθορά, δήλωσε ο Τουσκ – Αναφορές για εμπλοκή της Ρωσίας

Η έκρηξη που κατέστρεψε σιδηροδρομική γραμμή στη διαδρομή Βαρσοβία-Λούμπλιν χθες, Κυριακή, προκλήθηκε από δολιοφθορά, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Η πυροδότηση εκρηκτικού μηχανισμού κατέστρεψε τη σιδηροδρομική γραμμή», έγραψε ο Τουσκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το γραφείο του εισαγγελέα εργάζονται στο σημείο. Στην ίδια διαδρομή, πιο κοντά στο Λούμπλιν, έχουν εντοπιστεί επίσης ζημιές», είπε.

Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie. pic.twitter.com/aSfNRUD0q9 — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025



Η τοπική αστυνομία δήλωσε την Κυριακή πως ο μηχανοδηγός ανέφερε ζημιές στη σιδηροδρομική γραμμή στην κεντρική Πολωνία, κοντά στο χωριό Μίκα, στη διαδρομή μεταξύ Βαρσοβίας και Λούμπλιν.

Od kilku godzin służby pracują na linii kolejowej Dęblin – Życzyn, gdzie stwierdzono ubytek w torze. Trwa ustalanie czy to celowe działanie.

Foto. @Dyspozytura_T pic.twitter.com/qSMng7ORkk — Remiza.pl (@remizacompl) November 16, 2025

Το πρωί της Δευτέρας, ο Τουσκ ανακοίνωσε ότι, «δυστυχώς, οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν». Όπως εξήγησε, είχε χρησιμοποιηθεί «εκρηκτική ύλη» για να καταστραφεί η γραμμή.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (ABW) και η εισαγγελία συνεργάζονται για την έρευνα του περιστατικού, το οποίο δεν προκάλεσε τραυματισμούς.

Η Βαρσοβία έχει πει στο παρελθόν πως ο ρόλος της ως κόμβου για τη βοήθεια προς την Ουκρανία στον πόλεμο της Ρωσίας την καθιστά στόχο ενεργειών δολιοφθοράς. Το 2023, 16 μέλη μίας τέτοιας ομάδας φυλακίστηκαν, αφού σχεδίαζαν, μεταξύ άλλων, την ανατίναξη τρένων με ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία. Έκτοτε, άλλες πράξεις δολιοφθοράς, συμπεριλαμβανομένων εμπρησμών, έχουν εκτελεστεί από άλλες ομάδες.

Ωστόσο, μιλώντας στο κανάλι Polsat την Κυριακή, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Ματσίεϊ Ντουσκζίκ, απηύθυνε έκκληση να μην κατηγορείται αυτόματα η Ρωσία για κάθε τέτοιο περιστατικό.

Όπως είπε, «Η Ρωσία δεν είναι τόσο ισχυρή ώστε κάθε εμπρησμός, κάθε περιστατικό αυτού του είδους, να προκαλείται από αυτήν», προσθέτοντας ότι η εμπλοκή της Ρωσίας στο τελευταίο περιστατικό «δεν μπορεί να αποκλειστεί».

Αντίθετα, ο πρώην υπουργός Εσωτερικών από το 2023 έως το 2024, υποστήριξε άμεσα ότι πίσω από το περιστατικό βρίσκεται η Ρωσία, δηλώνοντας στο TVN ότι «μπορεί να υποδηλώνει μια νέα μορφή υβριδικού πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Πολωνίας».

Όπως πρόσθεσε, «Δεν περνάει μήνας χωρίς κάποια μορφή επιθετικότητας από άτομα που στρατολογούνται από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας στο έδαφος όχι μόνο της Πολωνίας αλλά ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματικά βρισκόμαστε σε πόλεμο».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μάρτσιν Μποσάτσκι, δήλωσε αντίστοιχα στο TVP ότι «δεν περνάει εβδομάδα χωρίς οι υπηρεσίες μας να εντοπίζουν πράξεις σαμποτάζ από τη Ρωσία», επισημαίνοντας ότι το τελευταίο περιστατικό έλαβε χώρα σε γραμμή που αποτελεί «πολύ σημαντική διαδρομή για την προμήθεια της Ουκρανίας».

Η Μόσχα έχει αρνηθεί κατ’ επανάληψη ότι βρίσκεται πίσω από τέτοιες ενέργειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Notes from Poland