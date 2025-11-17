Σαουδική Αραβία: 45 προσκυνητές κάηκαν ζωντανοί έπειτα από σύγκρουση λεωφορείου με βυτιοφόρο – Συγκλονιστικά βίντεο

Ένα τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο προς τη Μέδινα, πόλη της Σαουδικής Αραβίας, έχει συγκλονίσει τη χώρα καθώς σκοτώθηκαν 45 Ινδοί προσκυνητές.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι 45 προσκυνητές που είχαν ταξιδέψει από τη Hyderabad στη Σαουδική Αραβία, σκοτώθηκαν όταν το λεωφορείο που τους μετέφερε στη Μέδινα συγκρούστηκε με βυτιοφόρο φορτηγό μεταφοράς πετρελαίου το βράδυ της Κυριακής.

Inna lillahi wa Inna ilaihi raji’oon. Umrah bus collides with tanker in Saudi Arabia, 42 Indians die tragically

There has been a horrific road accident near Madinah, Saudi Arabia. A bus full of Umrah passengers collided head-on with a diesel tanker. Soon after the collision, the… pic.twitter.com/Ga3cNwG3VA — SadiqueAnjum (@sadiqueanj) November 17, 2025



Ο μόνος επιζών, ο Mohammad Abdul Shoaib, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας τοπικού νοσοκομείου. Ο Shoaib και οι 45 νεκροί ήταν μέρος μιας ομάδας 54 ατόμων που ταξίδεψαν στις 9 Νοεμβρίου από Hyderabad στην Τζέντα.

Several Indian Umrah pilgrims—many reportedly from Telangana—are feared dead after a tragic bus accident in Madina, Saudi Arabia, on November 17. Early reports suggest that around 40 Indian nationals were on board when the bus collided with an oil tanker at around 1:30 am (IST).… pic.twitter.com/sWWA1vyeia — Diplomat Times (@diplomattimes) November 17, 2025



Τέσσερις επέλεξαν να μεταβούν στη Μέδινα με αυτοκίνητο την Κυριακή και τέσσερις έμειναν στη Μέκκα, ενώ οι υπόλοιποι 46 επιβιβάστηκαν στο μοιραίο λεωφορείο προς Μέδινα, σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι αρχές σε συνέντευξη Τύπου.

Το λεωφορείο συγκρούστηκε με το βυτιοφόρο περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά από τη Μέδινα. Το ινδικό προξενείο στην Τζέντα ταυτοποίησε τους επιβάτες ως προσκυνητές.