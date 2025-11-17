Σαουδική Αραβία: 45 προσκυνητές κάηκαν ζωντανοί έπειτα από σύγκρουση λεωφορείου με βυτιοφόρο – Συγκλονιστικά βίντεο

Σαουδική Αραβία: 45 προσκυνητές κάηκαν ζωντανοί έπειτα από σύγκρουση λεωφορείου με βυτιοφόρο – Συγκλονιστικά βίντεο
Ένα τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο προς τη Μέδινα, πόλη της Σαουδικής Αραβίας, έχει συγκλονίσει τη χώρα καθώς σκοτώθηκαν 45 Ινδοί προσκυνητές.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι 45 προσκυνητές που είχαν ταξιδέψει από τη Hyderabad στη Σαουδική Αραβία, σκοτώθηκαν όταν το λεωφορείο που τους μετέφερε στη Μέδινα συγκρούστηκε με βυτιοφόρο φορτηγό μεταφοράς πετρελαίου το βράδυ της Κυριακής.


Ο μόνος επιζών, ο Mohammad Abdul Shoaib, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας τοπικού νοσοκομείου. Ο Shoaib και οι 45 νεκροί ήταν μέρος μιας ομάδας 54 ατόμων που ταξίδεψαν στις 9 Νοεμβρίου από Hyderabad στην Τζέντα.


Τέσσερις επέλεξαν να μεταβούν στη Μέδινα με αυτοκίνητο την Κυριακή και τέσσερις έμειναν στη Μέκκα, ενώ οι υπόλοιποι 46 επιβιβάστηκαν στο μοιραίο λεωφορείο προς Μέδινα, σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι αρχές σε συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: Χ

Το λεωφορείο συγκρούστηκε με το βυτιοφόρο περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά από τη Μέδινα. Το ινδικό προξενείο στην Τζέντα ταυτοποίησε τους επιβάτες ως προσκυνητές.

