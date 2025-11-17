Μαγνησία: Τραγικός επίλογος στην εξαφάνιση Αυστριακού που αγνοείτο εδώ και 40 ημέρες – Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει απαντήσεις για τον θάνατο του

Enikos Newsroom

κοινωνία

ασθενοφόρο

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες του ότι η σορός άνδρα που εντοπίστηκε στην παραλία Πετρομέλισσο Μαγνησίας, κοντά στο Καμάρι το απόγευμα της Κυριακής, ανήκει στον Αυστριακό Ερχαρντ Προλ. Η οικογένεια του 72χρονου ενημερώθηκε επίσημα από τις αστυνομικές αρχές την Κυριακή 16 Νοεμβρίου ότι ο άνθρωπος που αναζητούσαν επί σχεδόν σαράντα ημέρες βρέθηκε νεκρός, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σήμερα αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση, που θα ρίξει φως στα αίτια και στις συνθήκες του θανάτου του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο μετά την πολυήμερη αγωνία, καθώς τα κρίσιμα ερωτήματα για το τι συνέβη παραμένουν ακόμη αναπάντητα.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ο Έρχαρντ Προλ είχε έρθει για ακόμη μία φορά στην αγαπημένη του Ελλάδα στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συνήθιζε τα τελευταία χρόνια. Το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου αναχώρησε από το ξενοδοχείο όπου διέμενε στο Στόμιο Λάρισας, χρησιμοποιώντας το νοικιασμένο ασημί Fiat Panda. Από εκείνη τη στιγμή τα ίχνη του χάθηκαν. Αν και είχε προγραμματίσει εκδρομή στον Όλυμπο, πληροφορίες ανέφεραν πως κινήθηκε αρχικά προς την παραλιακή ζώνη του Αγιόκαμπου, ενώ το κινητό του εξέπεμψε για τελευταία φορά νότια της Σωτηρίτσας.

Ο 72χρονος δεν εμφανίστηκε ποτέ στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 4 Οκτωβρίου, όπου είχε εισιτήριο επιστροφής, γεγονός που κινητοποίησε την οικογένειά του. Η κόρη του, Ούρσουλα Κάιζερ, ταξίδεψε στην Ελλάδα για να συντονίσει τις έρευνες και μίλησε με έντονη συγκίνηση στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τη σύγχυση μεταξύ υπηρεσιών.

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετείχαν ο ΟΦΚΑΘ και η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης – Δασοπυρόσβεσης Πολιτικής Προστασίας Δίου Ολύμπου.

 

 

11:33 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Γλυφάδα: Εγκληματική ομάδα απέσπασε 42.000 ευρώ από διαρρήξεις οχημάτων με συσκευή jammer – Συνελήφθη 42χρονος

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας συνελήφθη 42χρονος αλλοδαπός, μέλος εγκ...
10:53 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Κατάμεστο το Πολυτεχνείο: Μικροί και μεγάλοι αφήνουν λουλούδια και μηνύματα – Δείτε εικόνες

Κορυφώνονται σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, οι εκδηλώσεις για την επέτειο των 52 χρόνων απ...
10:25 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Κρήτη: Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 52χρονο – Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας

Ένας 52χρονος είναι το τελευταίο θύμα της ασφάλτου στην Κρήτη, που μετρά 33 νεκρούς σε τροχαία...
09:55 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Πολυτεχνείο: Η πρώτη πορεία της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδος στις 17 Νοεμβρίου 1975 με την αιματοβαμμένη σημαία

Πενήντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, και συ...
