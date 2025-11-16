Μαγνησία: Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε παραλία – Εξετάζεται εάν ανήκει στον 72χρονο τουρίστα που αγνοείται

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μαγνησία: Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε παραλία – Εξετάζεται εάν ανήκει στον 72χρονο τουρίστα που αγνοείται

Σορός άνδρα εντοπίστηκε στην παραλία Πετρμέλισσο Μαγνησίας, νωρίτερα σήμερα (16/11) το απόγευμα, από το Λιμενικό, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν ανήκει στον 72χρονο τουρίστα που αγνοείται από τις 3 Οκτωβρίου. 

Η σορός μεταφέρθηκε αρχικά με πλωτό σκάφος του Λιμενικού στην παραλία Καμαρίου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για νεκροτομή και ταυτοποίηση.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, οι Αρχές θεωρούν πολύ πιθανό η σορός να ανήκει στον 72χρονο Αυστριακό που είχε έρθει για διακοπές στην περιοχή του Στομίου Λάρισας και είχε χαθεί μυστηριωδώς πριν από περίπου 40 ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο του αγνοούμενου είχε βρεθεί σε δύσβατο σημείο της Άνω Κερασιάς Μαγνησίας, μέσα σε περιβόλι κοντά στη Μονή Φλαμπουρίου.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου και να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του άτυχου άνδρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η ιδανική ώρα για σεξ που αυξάνει την πιθανότητα να πάρετε προαγωγή και αύξηση στον μισθό σας

Τριχόπτωση: Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες για τη μόνιμη αντιμετώπιση της – Ποιες φυσικές λύσεις υπάρχουν

Νέο πακέτο μέτρων στήριξης: Ποια είναι τα νέα σενάρια

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Νέος οδηγός της ΑΑΔΕ με ερωτήσεις και απαντήσεις

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 4 πρόσωπα στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:42 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Μουζάκι: Άγρια συμπλοκή έξω από μπαρ – Μαχαιρώθηκαν τρία άτομα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (15/11) έξω από μπαρ στο...
18:30 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Λάρισα: Δικυκλιστής παραλίγο να παρασύρει 2χρονο παιδί – Έριξε κουτουλιά σε αστυνομικό

Ένας δικυκλιστής στη Λάρισα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών της περιοχής, απ...
17:32 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Βαρύτατη ποινική δίωξη στους 4 συλληφθέντες για σωρεία κακουργημάτων

Ποινική δίωξη για σειρά αξιόποινων πράξεων ασκήθηκε στους τέσσερις συλληφθέντες που φέρονται ν...
16:04 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Άλλες 2 σοροί εντοπίστηκαν να επιπλέουν στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου 

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 14:00 στη Γαύδο, όταν δύο σοροί ανθρώπων εντοπίστηκαν να πλέου...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα