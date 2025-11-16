Μαγνησία: Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε παραλία – Εξετάζεται εάν ανήκει στον 72χρονο τουρίστα που αγνοείται

Σορός άνδρα εντοπίστηκε στην παραλία Πετρμέλισσο Μαγνησίας, νωρίτερα σήμερα (16/11) το απόγευμα, από το Λιμενικό, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν ανήκει στον 72χρονο τουρίστα που αγνοείται από τις 3 Οκτωβρίου.

Η σορός μεταφέρθηκε αρχικά με πλωτό σκάφος του Λιμενικού στην παραλία Καμαρίου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για νεκροτομή και ταυτοποίηση.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, οι Αρχές θεωρούν πολύ πιθανό η σορός να ανήκει στον 72χρονο Αυστριακό που είχε έρθει για διακοπές στην περιοχή του Στομίου Λάρισας και είχε χαθεί μυστηριωδώς πριν από περίπου 40 ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο του αγνοούμενου είχε βρεθεί σε δύσβατο σημείο της Άνω Κερασιάς Μαγνησίας, μέσα σε περιβόλι κοντά στη Μονή Φλαμπουρίου.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου και να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του άτυχου άνδρα.