Βόλος: Θρίλερ με την εξαφάνιση τουρίστα που αγνοείται 40 ημέρες – Εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του

Μυστήριο καλύπτει την εξαφάνιση ενός 72χρονου Αυστριακού τουρίστα, ο οποίος φέρεται να ταξίδεψε από τη χώρα του για διακοπές, όμως αγνοείται εδώ και 40 ημέρες.

Χθες (14/11) το απόγευμα, μοναχοί από τη Μονή Φλαμπουρίου εντόπισαν ένα αυτοκίνητο σε περιβόλι κοντά στο μοναστήρι, σε δύσβατη περιοχή της Aνω Κερασιάς, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε έπειτα από διασταύρωση στοιχείων, είχε νοικιάσει ο ηλικιωμένος τουρίστας, σύμφωνα με το taxydromos.gr.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και από σήμερα το πρωί οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Πυροσβέστες και ειδικά εκπαιδευμένο πεζοπόρο τμήμα χτενίζουν την περιοχή, η οποία θεωρείται δύσκολη, αναζητώντας οποιοδήποτε ίχνος του άνδρα.

Η εξαφάνιση είχε δηλωθεί πριν από ενάμιση μήνα από φίλους του, με τους οποίους βρισκόταν στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή αποφάσισε να κάνει βόλτα μόνος του και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής.

Οι αρχές εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την τύχη του, καθώς οι 40 ημέρες που μεσολάβησαν και οι αντίξοες συνθήκες στο δάσος της Ανω Κερασιάς καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την επιβίωση.

