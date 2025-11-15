Στο Φανάρι ο Στέφανος Κασσελάκης – Τι συζήτησε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Enikos Newsroom

πολιτική

Κασσελάκης Βαρθολομαίος

Περίπου δύο ώρες διήρκεσε η συνάντηση του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανου Κασσελάκη, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι.

«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση για σχεδόν δύο ώρες με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που με δέχτηκε. Είναι ένας πραγματικά φωτισμένος άνθρωπος που αγαπάει τον κόσμο, τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον» δήλωσε ο κ. Κασσελάκης και συμπλήρωσε: «Καταρχάς, ως παιδί του ελληνισμού από το εξωτερικό, κάθε φορά που επισκέπτομαι τον Οικουμενικό Πατριάρχη, αλλά και γενικότερα κάθε φορά που βλέπεις την καρδιά του ελληνισμού εκτός της επικράτειας, αισθάνομαι συγκίνηση και χρέος να στηρίξουμε ως πολιτεία τις διεκδικήσεις του ελληνισμού και φυσικά μέσα σε αυτές τις διεκδικήσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι η θρησκεία μας, το δόγμα μας και η επιρροή που πρέπει να έχει ο πνευματικός μας ηγέτης».

Η μακρά συζήτηση περιστράφηκε γύρω από ζητήματα περιβάλλοντος, ειρήνης, πιέσεων που δέχεται η κοινωνία λόγω οικονομικών δυσχερειών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι τεχνολογικές αλλαγές, ο πολιτισμός, η παιδεία και η θρησκεία.

Ο κ. Κασσελάκης επισκέφθηκε την Παρασκευή τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον Πατριάρχη δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για την επαναλειτουργία της.


Υπενθύμισε ότι πρόσφατα επισκέφθηκε και τη Μονή Σινά και εξέφρασε την πρόθεσή του, το Κίνημα Δημοκρατίας, να στηρίξει το Οικουμενικό Πατριαρχείο -και σε ευρωπαϊκό επίπεδο- τόσο για την επαναλειτουργία της Χάλκης, αλλά και ευρύτερα για όλα τα ζητήματα που απασχολούν το Πατριαρχείο.

«Είναι κάτι το οποίο προφανώς επιθυμώ να στηρίξω και να δείξουμε τη στήριξή μας στον Πατριάρχη για όλα αυτά τα ζητήματα και για τα ζητήματα του Πατριαρχείου και για την επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης που επισκέφτηκα χθες αλλά και γενικότερα όπου μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο» δήλωσε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο κ. Κασσελάκης είπε ότι μας πληγώνει όλους να συγκρούονται οι δύο ορθόδοξοι πληθυσμοί και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι πιο έντονη και διεκδικητική για να υπάρξει επιτέλους ειρήνη στο Ουκρανικό.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 χρυσές συμβουλές για μια φλογερή σεξουαλική ζωή, σύμφωνα με ειδικό

Αραιά φρύδια μετά τα 50: Φταίει η εμμηνόπαυση ή τα beauty trends; Τι μπορείτε να κάνετε

Πιερρακάκης: Γιατί η Ελλάδα είναι παράδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας και μεταρρυθμίσεων

Ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι δεν θα συμπεριληφθούν στην καταβολή της 28 Νοεμβρίου

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Πώς να ενεργοποιήσετε το super god mode στα Windows και να έχετε πλήρη έλεγχο
περισσότερα
17:33 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Η Νίκη Κεραμέως μιλά για την απώλεια της μητέρας της: «Πέντε άνθρωποι σήμερα ζουν μέσα από τα όργανά της»

Η Νίκη Κεραμέως ήταν καλεσμένη στο «Καλύτερα Αργά» της Αθηναΐς Νέγκα στο Action 24 και μίλησε ...
16:45 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

KKE: Το Πολυτεχνείο απέδειξε ότι ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης αλλάζει μόνο απ’ την οργανωμένη δράση του εργατικού παράγοντα

«Το ΚΚΕ τιμά τον αντιδικτατορικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου και αναδεικνύει ότι η πάλη του λαϊκ...
15:45 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου: Ο δρόμος του αγώνα μοναδική εγγύηση για ειρήνη, δημοκρατία, δικαιοσύνη

«Η εξέγερση του Πολυτεχνείου συνιστά την ύψιστη στιγμή του αντιδικτατορικού αγώνα και είναι μι...
13:21 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Τσουκαλάς: Κυβέρνηση χωρίς επίγνωση, που αφήνει τη λύση των προβλημάτων στο Chat GPT

Αιχμηρά σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς τη συζήτηση του πρωθυπουργού με τους βουλευτές της ΝΔ στο ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα