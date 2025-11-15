Στο Φανάρι ο Στέφανος Κασσελάκης – Τι συζήτησε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Περίπου δύο ώρες διήρκεσε η συνάντηση του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανου Κασσελάκη, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι.

«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση για σχεδόν δύο ώρες με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που με δέχτηκε. Είναι ένας πραγματικά φωτισμένος άνθρωπος που αγαπάει τον κόσμο, τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον» δήλωσε ο κ. Κασσελάκης και συμπλήρωσε: «Καταρχάς, ως παιδί του ελληνισμού από το εξωτερικό, κάθε φορά που επισκέπτομαι τον Οικουμενικό Πατριάρχη, αλλά και γενικότερα κάθε φορά που βλέπεις την καρδιά του ελληνισμού εκτός της επικράτειας, αισθάνομαι συγκίνηση και χρέος να στηρίξουμε ως πολιτεία τις διεκδικήσεις του ελληνισμού και φυσικά μέσα σε αυτές τις διεκδικήσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι η θρησκεία μας, το δόγμα μας και η επιρροή που πρέπει να έχει ο πνευματικός μας ηγέτης».

Η μακρά συζήτηση περιστράφηκε γύρω από ζητήματα περιβάλλοντος, ειρήνης, πιέσεων που δέχεται η κοινωνία λόγω οικονομικών δυσχερειών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι τεχνολογικές αλλαγές, ο πολιτισμός, η παιδεία και η θρησκεία.

Ο κ. Κασσελάκης επισκέφθηκε την Παρασκευή τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον Πατριάρχη δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για την επαναλειτουργία της.

Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Κλειστή για περισσότερο από μισό αιώνα. Ένα ανοιχτό τραύμα.

Για την Ορθοδοξία. Για τον Ελληνισμό. Για την ίδια την ιστορία μας. Δεν γίνεται να συνεχίζεται αυτή η ομηρία. Απαιτείται επιτέλους μια καθαρή λύση.

Δεν είναι μόνο θρησκευτικό ζήτημα ή θέμα… pic.twitter.com/jJuyDEHUFG — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) November 15, 2025



Υπενθύμισε ότι πρόσφατα επισκέφθηκε και τη Μονή Σινά και εξέφρασε την πρόθεσή του, το Κίνημα Δημοκρατίας, να στηρίξει το Οικουμενικό Πατριαρχείο -και σε ευρωπαϊκό επίπεδο- τόσο για την επαναλειτουργία της Χάλκης, αλλά και ευρύτερα για όλα τα ζητήματα που απασχολούν το Πατριαρχείο.

«Είναι κάτι το οποίο προφανώς επιθυμώ να στηρίξω και να δείξουμε τη στήριξή μας στον Πατριάρχη για όλα αυτά τα ζητήματα και για τα ζητήματα του Πατριαρχείου και για την επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης που επισκέφτηκα χθες αλλά και γενικότερα όπου μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο» δήλωσε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο κ. Κασσελάκης είπε ότι μας πληγώνει όλους να συγκρούονται οι δύο ορθόδοξοι πληθυσμοί και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι πιο έντονη και διεκδικητική για να υπάρξει επιτέλους ειρήνη στο Ουκρανικό.