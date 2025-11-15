Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τι φέρεται να κατέθεσε στην αγωγή και τη μήνυση εναντίον της Έλενας Χριστοπούλου

Μέρος των όσων φέρεται να κατέθεσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην αγωγή και τη μήνυση εναντίον της Έλενας Χριστοπούλου, έφερε το πρωί του Σαββάτου (15/11) στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου.

Υπενθυμίζεται ότι το μοντέλο και παρουσιάστρια συνεργαζόταν για χρόνια με την artist manager και είχαν αναπτύξει μία πολύ δυνατή φιλική σχέση, με την είδηση του τέλους της κοινής επαγγελματικής τους πορείας και στη συνέχεια της δικαστικής τους διαμάχης, να προκαλεί το έντονο ενδιαφέρον μίας μεγάλης μερίδας του κόσμου.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην αγωγή και τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον της Έλενας Χριστοπούλου, φέρεται να αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «Δεν θα μπορούσα ποτέ να διανοηθώ πως η στενότερη συνεργάτης μου, το “επαγγελματικό μου αποκούμπι”, η “δεύτερη μητέρα μου”, ήταν στην πραγματικότητα ο άνθρωπος που υπέσκαπτε την επαγγελματική μου πρόοδο, την οικονομική μου σταθερότητα και προσωπικότητα. Μου έσκαβε τον λάκκο.

Εκ των εγγράφων που προσκομίστηκαν, υφίστανται συμβάσεις που έχουν τάχα υπογραφεί από εμένα. Πλην όμως ο δικαστικός γραφολόγος καθηγητής Παύλος Κηπουράς, ο οποίος παρέστη ως τεχνικός σύμβουλος, έχει διαγνώσει ότι οι επίδικες υπογραφές και μονογραφές που φέρονται σαν να ετέθησαν από εμένα είναι πλαστές.

[….]. Μάλιστα αποδεικνύεται ότι τις εν λόγω υπογραφές και μονογραφές έθεσε καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια να μιμηθεί τη γνήσια υπογραφή και μονογραφή μου.

Χρησιμοποίησε τα επίδικα πλαστά έγγραφα στο πλαίσιο της νομικής διαδικασίας επίδειξης εγγράφων, την οποία διέταξε η ελληνική δικαιοσύνη, ένεκα της έκνομης συμπεριφοράς της εναγόμενης και της επίμονης άρνησής της να συμμορφωθεί προς τα νομίμως προβλεπόμενα».

«Τα εν λόγω πλαστά συμβατικά έγγραφα με φερόμενο συνολικό οικονομικό αντικείμενο 221.960 ευρώ, κατήρτισε κατ’ εξακολούθηση και δρώντας με ενιαίο δόλο τέλεσης των επιμέρους αξιόποινων πράξεων σε μη επακριβώς προσδιορισθέντα χρόνο και πάντως σίγουρα εντός χρονικού διαστήματος μεταξύ 25/4/2025 και 14/5/2025.

Στις συναντήσεις που έλαβαν χώρα, αποδέχθηκε απολύτως αφερέγγυα καθόσον αυτοαναιρούμενη ηρνείτο πεισματικά να συμμορφωθεί προς τα νόμιμα και να ικανοποιήσει την χορήγηση των εγγράφων που αιτηθήκαμε.

Με την οριστικοποίηση της άρνησής τους, κατέστησαν υπεύθυνες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μου βλάπτοντας και περιορίζοντας δολίως και χωρίς δικαίωμα τα προσωπικά μου δεδομένα.

Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας επίδειξης πρωτότυπων εγγράφων και χορήγησης αντιγράφων η πρώτη των εναγομένων διέπραξε εκ νέου κακουργηματική παραβίαση. Όχι μόνο δεν προσεκόμισε όλες τις πρωτότυπες συμβάσεις – όπως αποδεικνύεται από το σύνολο των διαπιστωτικών εκθέσεων που συνετάγησαν σχετικώς – αδιαφορώντας προκλητικά για τα όσα διέταξε η ελληνική δικαιοσύνη, αλλά επιπροσθέτως απαγόρευσε ρητώς και μετ’ επιτάσεως σε μένα να ασκήσω το νόμιμο δικαίωμά μου λαμβάνοντας αντίγραφα των εγγράφων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των προσωπικών μου δεδομένων», εξηγεί το μοντέλο και παρουσιάστρια.

Επιπλέον, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δηλώνει πως: «Συγκεκριμένα βάσει των πορισμάτων της προαναφερόμενης από 12/9/2025 Έκθεσης Ευρημάτων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (C&A) που στηρίχθηκε στα δεδομένα που προέκυψαν μετά την δικαστική διαμάχη εμού και της εταιρείας μου με την κυρία Χριστοπούλου και την εταιρεία της, το συνολικό ποσό που έχει υπεξαιρέσει από την εταιρεία μου και κατ’ επέκταση από μένα ανέρχεται με σημερινούς υπολογισμούς και επί τη βάσει των λοιπών και πλημμελών στοιχείων που έχουν χορηγηθεί στις τουλάχιστον 305.482,68 ευρώ.

Αναφέρονται προς περαιτέρω διερεύνηση από εσάς, με όλες τις δέουσες ανακριτικές πράξεις, ισχυρές ενδείξεις πλαστότητας και νόθευσης, που παρουσιάζουν τα ακόλουθα αναφερόμενα έγγραφα που χορηγήθηκαν από πλευράς της εκκαλούμενης.

Εντοπίζονται διαφορετικές υπογραφές των αναγραφομένων ως συμβαλλόμενων προσώπων. Σε κάθε σελίδα εισφερόμενες υπογραφές του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας παρουσιάζουν έντονη διαφοροποίηση. Η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας παρουσιάζει ισχυρή ένδειξη πλαστότητας, συγκρινόμενη με τις υπογραφές του ίδιου προσώπου που έχουν τεθεί στις λοιπές σελίδες της εν λόγω σύμβασης».

«Με κατέκλυσαν συναισθήματα θλίψης, άγχους και αναξιότητας»

«Οι ανωτέρω αξιόποινες πράξεις της εναγόμενης, προσέβαλαν κατά τρόπο βάναυσο και προκλητικό το δικαίωμα της πληροφοριακής μου αυτοδιαθέσεως, την οικονομική μου ελευθερία, την προσωπική επαγγελματική μου τιμή και υπόληψη με ονειδισμό και καταφρόνησή μου. Έβλαψε επίσης και την ψυχική μου υγεία πλήττοντας την ψυχοβιονοητική μου γαλήνη και τον συναισθηματικό μου κόσμο, αφού οι συμπεριφορές της κυριολεκτικά κονιορτοποίησαν τόσο τη δημόσια εικόνα μου όσο και την προσωπικότητά μου. Με κατέκλυσαν συναισθήματα θλίψης, άγχους και αναξιότητας, διότι χωρίς να το αντιληφθώ βρέθηκα να είμαι ένα ανήμπορο θύμα μιας οικονομικής πλεκτάνης που κυριολεκτικά ένεκα της συμφοράς αυτής, απώλεσα κάθε ρανίδα εμπιστοσύνης προς τα πρόσωπα του επαγγελματικού περιβάλλοντος και του κοινωνικού περίγυρου», σημειώνει η παρουσιάστρια.

Ακόμα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φέρεται να υποστηρίζει πως: «Κλονίστηκε η εμπιστοσύνη μου σε άτομα που μέχρι τότε στηριζόμουν τυφλά. Η εναγόμενη, ετύγχανε πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης και για ακόμα έναν λόγο: Την αντιμετώπιζα σαν μέλος της οικογένειάς μου, σαν μια “δεύτερη μητέρα” πιστεύοντας κάθε συμβουλή που μου έδινε, ακολουθώντας κάθε κατεύθυνση που υπεδείκνυε με κλειστά μάτια. Απόρροια αυτής της πίστης μου σε εκείνη, ήταν η απουσία οποιουδήποτε ελέγχου εκ μέρους μου γεγονός που αποτέλεσε το εφαλτήριο της τέλεσης των αξιόποινων αυτών πράξεων. Μόλις περιήλθαν σε γνώση μου τα ως άνω γεγονότα, κυριολεκτικά ναρκοθετήθηκαν, εν μια νυκτί, τα όσα είχα οικοδομήσει με αστείρευτη εργατικότητα και αφοσίωση τόσα χρόνια και κατέρρευσε η πίστη μου στις ανθρώπινες αξίες και την ακεραιότητα των ανθρώπων διότι αίφνης, όλοι φάνταζαν ανάξιοι εμπιστοσύνης.

Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι η στενότερη συνεργάτις μου, το “επαγγελματικό μου αποκούμπι”, η “δεύτερη μητέρα” μου ήταν στην πραγματικότητα ο άνθρωπος που υπέσκαπτε την επαγγελματική μου πρόοδο, την οικονομική του σταθερότητα και την προσωπικότητά μου».