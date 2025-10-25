Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η επική ατάκα για την πεθερά της – «Τα βλέπει η μαμά του και κουτσομπολεύουμε…»

Η ιστορία της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και του Γιάννη Καραβασάνη μοιάζει να έχει βγει από παραμύθι. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2015 στο Λος Άντζελες, με κουμπάρους την Γιάννα Τερζή και τον Δημήτρη Γιαννέτο. Ωστόσο, στις αρχές του 2018 είχαν χωρίσει και την ίδια περίοδο η αγαπημένη παρουσιάστρια και μοντέλο επέστρεψε στην Ελλάδα και έγινε ευρέως γνωστή μέσα από το «GNTM».

Το 2022 η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης ήρθαν ξανά κοντά, και πριν από λίγους μήνες η παρουσιάστρια δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, στην οποία απάντησε θετικά.

Οι κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και εκείνη αποκάλυψε πως ο μέλλοντας σύζυγός της δεν γνωρίζει όσα λέει η ίδια στους δημοσιογράφους, ενώ έκανε και μία αναφορά στην μητέρα του Γιάννη Καραβασάνη.

Στη διάρκεια των δηλώσεών της, η παρουσιάστρια είπε ότι: «Ο σύντροφός μου δεν έχει ιδέα για όλα όσα με ρωτάτε. Δεν βλέπει τηλεόραση και δεν ξέρει τίποτα. Νομίζω ότι τα βλέπει μόνο η μαμά του και κουτσομπολεύουμε. Ο Γιάννης δεν έχει ιδέα».

Σχετικά με τον γάμο της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εξήγησε: «Επειδή ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με τον αρραβώνα, μάλλον θα τα μάθετε όλα και για τον γάμο».