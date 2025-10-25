Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η επική ατάκα για την πεθερά της – «Τα βλέπει η μαμά του και κουτσομπολεύουμε…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Φωτογραφία: Instagram/ilianapapageorgiou

Η ιστορία της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και του Γιάννη Καραβασάνη μοιάζει να έχει βγει από παραμύθι. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2015 στο Λος Άντζελες, με κουμπάρους την Γιάννα Τερζή και τον Δημήτρη Γιαννέτο. Ωστόσο, στις αρχές του 2018 είχαν χωρίσει και την ίδια περίοδο η αγαπημένη παρουσιάστρια και μοντέλο επέστρεψε στην Ελλάδα και έγινε ευρέως γνωστή μέσα από το «GNTM».

Το 2022 η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης ήρθαν ξανά κοντά, και πριν από λίγους μήνες η παρουσιάστρια δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, στην οποία απάντησε θετικά.

Οι κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και εκείνη αποκάλυψε πως ο μέλλοντας σύζυγός της δεν γνωρίζει όσα λέει η ίδια στους δημοσιογράφους, ενώ έκανε και μία αναφορά στην μητέρα του Γιάννη Καραβασάνη.

Στη διάρκεια των δηλώσεών της, η παρουσιάστρια είπε ότι: «Ο σύντροφός μου δεν έχει ιδέα για όλα όσα με ρωτάτε. Δεν βλέπει τηλεόραση και δεν ξέρει τίποτα. Νομίζω ότι τα βλέπει μόνο η μαμά του και κουτσομπολεύουμε. Ο Γιάννης δεν έχει ιδέα».

Σχετικά με τον γάμο της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εξήγησε: «Επειδή ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με τον αρραβώνα, μάλλον θα τα μάθετε όλα και για τον γάμο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς το βάρος στην παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος του πέους στην ενήλικη ζωή – Τι έδειξε μελέτη

6 λάθη στα φρύδια που σας γερνούν

Αλλαγή ώρας: Γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών τα ξημερώματα – Γιατί ανοίγει ξανά η συζήτηση στην Ε.Ε. για κατάργηση του ...

Ηλεκτρικό ρεύμα: Στα ύψη η τιμή της χονδρικής – Έρχονται αυξήσεις στα τιμολόγια λιανικής

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Meta και TikTok παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ για παράνομο περιεχόμενο – Τα ευρήματα της Κομισιόν
περισσότερα
21:50 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Άννα Κουτσαφτίκη: «Όταν έλειπα πάρα πολύ μπορεί το παιδί να το έβλεπα μία ώρα μέσα στην ημέρα, ήταν μεγάλη η έλλειψη»

Στην εκπομπή «Τζενeρέισον ΣΚ» ήταν καλεσμένη το Σάββατο (25/10) η Άννα Κουτσαφτίκη. Η επιτυχημ...
20:42 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Λάουρα Νάργες: «Φοβόμουν να μείνω ξανά έγκυος, γιατί πέρασα πολύ δύσκολα στην εγκυμοσύνη»

Η Λάουρα Νάργες ήταν καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube, ό...
20:18 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Τζορτζ Κλούνεϊ για την ληστεία στο Λούβρο: «Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους»

Αρχές Οκτωβρίου ο Τζορτζ Κλούνεϊ είχε αποκαλύψει πως η συνέχεια της ταινίας «Ocean’s 14» πήρε ...
19:35 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Σταύρος Σβήγκος: Η εξομολόγηση για το παιδί του – «Δεν μας λέγανε οι γιατροί αν θα τα καταφέρει ή όχι…»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Μαμά-δες» ήταν ο Σταύρος Σβήγκος το απόγευμα του Σαββάτου (25/10). Ο ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς