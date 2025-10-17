Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Με τον Γιάννη έπρεπε να περάσουμε μια περίοδο χωριστά και τελικά η μοίρα να μας φέρει ξανά μαζί»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Φωτογραφία: Instagram/ilianapapageorgiou

Τον περασμένο Ιούνιο η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποκάλυψε πως ο Γιάννης Καραβασάνης της έκανε πρόταση γάμου, την οποία η παρουσιάστρια και μοντέλο αποδέχτηκε. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι είχε παντρευτεί και το 2015, ωστόσο το 2018 είχε χωρίσει.

Ο Γρηγόρης Μπάκας την συνάντησε στο αεροδρόμιο και η μέλλουσα νύφη μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα για το ευτυχές γεγονός, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι ακόμα δεν έχει προγραμματιστεί κάτι.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση που δέχτηκε για το θέμα του γάμου, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εξήγησε πως: «Δεν έχω πραγματικά ιδέα για το πότε θα γίνει ο γάμος, δεν το έχουμε τρέξει, δεν το έχουμε κυνηγήσει. Είμαστε πάρα πολύ καλά, ζούμε τη φάση του αρραβώνα, που παλαιότερα έπαιρνε πολύ καιρό και γιατί να μην πάρει και τώρα; Θα είναι ο δεύτερος γάμος μας γιατί να βιαστούμε;

Δεν έχει προγραμματιστεί τίποτα απολύτως. Οριακά το μόνο που μπορεί να έχουμε σκεφτεί είναι τα bachelor που θα κάνει ο καθένας. Δεν έχουμε σκεφτεί τίποτα άλλο. Δεν θα μπορούσα να κάνω bachelor και τελικά να μην παντρευτώ; Θα μπορούσα».

Μιλώντας για τον αγαπημένο της, η παρουσιάστρια και μοντέλο εξομολογήθηκε ότι: «Με αυτόν τον άνθρωπο έχω παντρευτεί ήδη, μου έχει κάνει την πρόταση γάμου, που σημαίνει ότι θέλει να με παντρευτεί, άρα εγώ σαν άνθρωπος αυτό που θέλω το πήρα.

Τον άνθρωπό μου τον έχω στο σπίτι, οπότε είμαστε μια χαρά. Με τον Γιάννη έπρεπε να μεγαλώσουμε και να περάσουμε μια περίοδο χωριστά, να κάνουμε άλλα πράγματα και τελικά η μοίρα να μας φέρει ξανά μαζί».

