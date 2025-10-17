Αννίτα Πάνια για Βλάσση Μπονάτσο: «Μιλήσαμε στο τηλέφωνο δύο μέρες πριν φύγει από τη ζωή»

Για τον Βλάσση Μπονάτσο μίλησε η Αννίτα Πάνια στην ραδιοφωνική εκπομπή της, με αφορμή την συμπλήρωση είκοσι ένα χρόνων από τον θάνατό του. Υπενθυμίζεται ότι ο αείμνηστος καλλιτέχνης γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου του 1949, ενώ πέθανε στις 14 Οκτωβρίου του 2004. Η παρουσιάστρια τόνισε το πόσο ταλαντούχος και ροκ ήταν ο τραγουδιστής και ηθοποιός και εξομολογήθηκε πως 2 μέρες πριν φύγει από την ζωή είχαν μιλήσει.

Αναφερόμενη στον Βλάσση Μπονάτσο, η Αννίτα Πάνια είπε: «Είναι τα είκοσι ένα χρόνια από τον θάνατο του. Θυμάμαι ότι 2 μέρες πριν “φύγει” ο Βλάσσης, μιλήσαμε στο τηλέφωνο το βράδυ.

Έχουμε δουλέψει και μαζί, κάναμε το “Με φόρα” στον ΑΝΤ1 τότε. Αυτό που μπορώ να πω για τον Βλάσση είναι ότι ήταν το πιο ροκ άτομο που γνώρισα ποτέ. Γνήσια ροκ, δηλαδή ανεπιτήδευτο πλάσμα. Ταλαντούχος, γοητευτικός, ροκάς».

«Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, καλής ποιότητας άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε καθόλου το κουτσομπολιό και τη μεταφορά της πληροφορίας από δω εκεί. Ένας φίλος που μπορείς να του πεις τα πάντα και να μην τα μάθει ποτέ κανείς.

Το χάρηκα, το ευχαριστήθηκα με τον Βλάσση αλλά πιο πολύ μείναμε σαν φίλοι δυνατοί παρά σαν συνεργάτες. Να πω ότι και η Μάρθα είναι από τα πιο γλυκά κορίτσια που υπάρχουν και που γνώρισα και που τον λάτρεψε. Ήταν πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Πολύ αγαπημένα πλάσματα», συνέχισε η παρουσιάστρια.