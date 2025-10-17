Γιάννης Στεφόπουλος: «Έκανα την κόρη μου αρκετά μεγάλος, μου δίνει φοβερή ενέργεια και νιότη»

Ο Γιάννης Στεφόπουλος, τον οποίο φέτος παρακολουθούμε στην επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής του ALPHA «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, που προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής (17/10). Ο ηθοποιός μεταξύ άλλων μίλησε και για την 8 ετών κόρη του Αδαμαντία και το γεγονός πως έγινε πατέρας σε μεγαλύτερη ηλικία.

Μιλώντας για το παιδί του, ο Γιάννης Στεφόπουλος είπε ότι: «Έχω μια υπέροχη κόρη που την λατρεύω, η οποία είναι μικρή γιατί την έκανα αρκετά μεγάλος, την Αδαμαντία μου. Είναι 8 ετών, οπότε αυτό μου δίνει φοβερή ενέργεια και νιότη!».

«Δυστυχώς έχουμε αρχίσει να μεγαλώνουμε τις ηλικίες. Αντί να είναι στο πιο κάτω πάμε προς τα πάνω, δεν πειράζει. Έχει και πολλά καλά», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Ακόμα, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανέφερε: «Κατ’ αρχάς ένα καλό είναι που θυμάμαι ότι, όταν γεννήθηκε η κόρη μου, μου έλεγαν νεότεροι σε ηλικία φίλοι μου “πω πω, τώρα, δεν θα μπορείς να βγεις το βράδυ”. Το μόνο που με ενδιέφερε, όμως, ήταν να τελειώνω τη δουλειά μου και να πηγαίνω στο παιδάκι μου! Τίποτα άλλο».