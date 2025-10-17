Μπριζίτ Μπαρντό: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση – Τα νεότερα για την υγεία της

Η θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό, 91 ετών, νοσηλεύεται εδώ και τρεις εβδομάδες στην Τουλόν, κοντά στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ, ανέφερε χθες, Πέμπτη, στην ιστοσελίδα της η τοπική εφημερίδα Var-Matin.

Η Γαλλίδα ηθοποιός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για μια “σοβαρή ασθένεια”, έγραψε η εφημερίδα επικαλούμενη μη κατονομαζόμενες πηγές και πρόσθεσε ότι η κατάστασή της είναι “ανησυχητική”.

Η Μπαρντό έγινε παγκοσμίως γνωστή τις δεκαετίας του 50 και του 60 με μια σειρά από ταινίες, στις οποίες πρωταγωνίστησε. Επίσης, την ίδια περίοδο κυκλοφόρησε πολλούς δίσκους.

Εγκατέλειψε ωστόσο οριστικά την υποκριτική τα χρόνια του 70 και εγκαταστάθηκε στο Σεν Τροπέ, στη Γαλλική Ριβιέρα, όπου ίδρυσε ένα ινστιτούτο με το όνομά της με στόχο την φροντίδα των ζώων.