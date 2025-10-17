Μπριζίτ Μπαρντό: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση – Τα νεότερα για την υγεία της

Enikos Newsroom

lifestyle

ΜΠΡΙΖΙΤ ΜΠΑΡΝΤΟ

Η θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό, 91 ετών, νοσηλεύεται εδώ και τρεις εβδομάδες στην Τουλόν, κοντά στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ, ανέφερε χθες, Πέμπτη, στην ιστοσελίδα της η τοπική εφημερίδα Var-Matin.

Η Γαλλίδα ηθοποιός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για μια “σοβαρή ασθένεια”, έγραψε η εφημερίδα επικαλούμενη μη κατονομαζόμενες πηγές και πρόσθεσε ότι η κατάστασή της είναι “ανησυχητική”.

Η Μπαρντό έγινε παγκοσμίως γνωστή τις δεκαετίας του 50 και του 60 με μια σειρά από ταινίες, στις οποίες πρωταγωνίστησε. Επίσης, την ίδια περίοδο κυκλοφόρησε πολλούς δίσκους.

Εγκατέλειψε ωστόσο οριστικά την υποκριτική τα χρόνια του 70 και εγκαταστάθηκε στο Σεν Τροπέ, στη Γαλλική Ριβιέρα, όπου ίδρυσε ένα ινστιτούτο με το όνομά της με στόχο την φροντίδα των ζώων.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δωρεά οργάνων: 15.000 νέοι δωρητές σε 10 μέρες – Αύξηση 42% στις εγγραφές μετά το μήνυμα του Υπουργείου Υγείας

6 τροφές πλούσιες σε ασβέστιο για δυνατά οστά και για να προλάβετε την οστεοπόρωση

S&P Global Ratings: Απόψε η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο – Ποιες είναι οι προβλέψεις

Αμειβόμενη μαθητεία σε Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ: Έως τις 19 Οκτωβρίου οι αιτήσεις – Οι ειδικότητες

Έχει χρώμα η σκοτεινή ύλη; Το μυστηριώδες υλικό ίσως αφήνει κόκκινα και μπλε «αποτυπώματα» στο φως – Τι έδειξε νέα μελέτη

Το iPad απέκτησε ξανά το τσιπ που χρειάζεται για να γίνει ο «αρχηγός» του Smart Home
περισσότερα
16:41 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Έχει μαζευτεί πάρα πολλή πλέμπα σε αυτό το εργαλείο και εγώ δεν θέλω να είμαι μέσα εκεί»

Το πρωί της Παρασκευής (17/10) ο Σωτήρης Τσαφούλιας κάθισε στον καναπέ του «Buongiorno». Ο επι...
15:37 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανακοίνωση «βόμβα» του δικηγόρου του – «Αποχωρώ για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής»

Μία ανακοίνωση «βόμβα» έστειλε στα ΜΜΕ ο Γιώργος Μερκουλίδης την Παρασκευή (17/10). Ο γνωστός ...
12:53 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Τέιλορ Σουίφτ: Έκανε viral… την Οφηλία με το τραγούδι της «Fate of Ophelia» – Ουρές στη Γερμανία για το πορτρέτο της ηρωίδας του Σαίξπηρ

Θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ συρρέουν σε Μουσείο στη Γερμανία, στο οποίο εκτίθεται πορτρέτο της...
10:07 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Πρίγκιπας Χάρι: Το παρασκήνιο της τελευταίας δημόσιας εμφάνισής του – «Έδειχνε λυπημένος και αγχωμένος»

Το παρασκήνιο της τελευταίας δημόσιας εμφάνισης του πρίγκιπα Χάρι στο πλευρό της Μέγκαν Μαρκλ ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης